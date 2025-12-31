Boletos gratuitos para Foo Fighters en la Feria de León: todo lo que debes saber

El grupo liderado por el ex-Nirvana, Dave Grohl, se presentará en el escenario principal “Headliners”. El grupo liderado por el ex-Nirvana, Dave Grohl, se presentará en el escenario principal “Headliners”. (EFE)

Si eres de los que ha guardado una camiseta de Foo Fighters desde hace años o quizá no los pudiste ver en el Corona Capital 2025, esta noticia podría arrancar tu 2026 con un buen grito de emoción. La icónica banda estadounidense de rock alternativo llegará por primera vez a León como parte de la Feria Estatal de León 2026, y lo hará con un concierto que, en buena parte, se podrá disfrutar sin gastar un peso.

El sábado 10 de enero de 2026, el Foro de la Gente —el escenario principal del evento— vibrará con los acordes de Dave Grohl y su banda en un concierto de acceso mayoritariamente gratuito que ha generado expectativas enormes entre fans de todas las edades.

¿Cómo conseguir tus boletos para Foo Fighters?

Desde las 9:00 de la mañana del 31 de diciembre, el patronato de la feria habilitó la entrega de 18 mil boletos digitales gratuitos a través de un sistema de registro en línea.

Registro previo : Es indispensable inscribirse en el sitio oficial de la Feria de León para acceder al prerregistro.

: Es indispensable inscribirse en el sitio oficial de la Feria de León para acceder al prerregistro. Dos boletos por persona : Para evitar acumulaciones y asegurar que más personas puedan disfrutar del concierto, cada registro puede generar hasta dos entradas.

: Para evitar acumulaciones y asegurar que más personas puedan disfrutar del concierto, cada registro puede generar hasta dos entradas. Código QR personalizado: Los ingresos se vinculan al perfil de registro de cada asistente, lo que ayuda a controlar la reventa y duplicación de accesos.

La experiencia del proceso de entrega del concierto de Los Ángeles Azules —que se agotó en menos de dos horas y desató reventa en redes— sirve como una advertencia: la demanda puede ser alta, así que lleguen temprano al registro virtual y mantengan una conexión estable.

León no sólo tendrá a Foo Fighters: el Foro de la Gente ofrecerá una cartelera musical diversa a lo largo de enero y febrero, con artistas nacionales e internacionales de distintos géneros.

Este concierto también se vive como parte del festejo por los 450 años de la ciudad, un motivo más para que miles de personas se reúnan en un inicio de año marcado por la música en vivo.

En pocas palabras, si alguna vez soñaste ver a Dave Grohl y compañía sin que tu cartera lo sienta, esta es tu oportunidad.