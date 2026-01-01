¿México en la gira? BTS confirma su esperado regreso en 2026

BTS confirma su esperado regreso en 2026

BTS confirmó oficialmente su regreso a los escenarios en 2026 con el lanzamiento de un nuevo álbum y una gira mundial, lo que marca su retorno como septeto tras completar el servicio militar obligatorio de todos sus integrantes. El anuncio desató la euforia del ARMY en todo el mundo y reavivó la pregunta entre los fans mexicanos: ¿BTS vendrá a México?

De acuerdo con la información difundida por su agencia, BigHit Music, el nuevo material discográfico será lanzado el 20 de marzo de 2026, convirtiéndose en el primer álbum grupal desde 2022. Este proyecto representa una nueva etapa para RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V y Jungkook, quienes retomarán actividades conjuntas tras varios años enfocados en proyectos individuales.

Gira mundial confirmada, pero sin fechas aún

Junto con el anuncio del álbum, BTS confirmó que realizará una gira mundial a lo largo de 2026. Sin embargo, hasta el momento no se han revelado fechas, ciudades ni países incluidos en el tour. La empresa señaló que los detalles se darán a conocer de manera gradual en los próximos meses.

Analistas de la industria musical prevén que la gira podría iniciar a mediados de 2026 y extenderse hasta finales de año, debido a la magnitud del evento y la alta demanda global que genera el grupo.

¿Qué posibilidades hay de que BTS venga a México?

Aunque México no ha sido confirmado oficialmente, las expectativas son altas. El país cuenta con una de las comunidades de fans más grandes de BTS en América Latina, lo que incrementa las probabilidades de que sea considerado dentro del tour si la gira incluye la región.

Hasta ahora, cualquier información sobre presentaciones en México o Latinoamérica debe tomarse como especulación, ya que la agencia no ha publicado un calendario oficial.

Un regreso esperado por millones

El regreso de BTS en 2026 es uno de los eventos musicales más esperados a nivel mundial. Con un nuevo álbum y una gira global en puerta, el grupo surcoreano se prepara para retomar su lugar en los escenarios internacionales, mientras millones de fans permanecen atentos a los próximos anuncios.

Por ahora, el ARMY mexicano deberá mantenerse pendiente de los canales oficiales de BTS y BigHit Music para conocer si el país formará parte de este histórico regreso.