Liga Bazooka México 2026: fecha, sede y batallas confirmadas

Cartel oficial de la Liga Bazooka 2026 en CDMX Foto: Liga Bazooka

La Liga Bazooka es considerada la competencia de batallas escritas más influyente del circuito internacional de rap, confirma su llegada a México con un evento que promete redefinir el panorama urbano nacional e internacional.

La primera fecha de la Liga Bazooka México 2026 llevará a algunos de los MCs más respetados del género al Gimnasio Olímpico Juan de la Barrera en Ciudad de México el próximo 24 de enero de 2026 a las 18:00 horas.

La Liga Bazooka se especializa en batallas escritas, donde los competidores preparan sus barras con antelación, a diferencia del freestyle improvisado. Este formato ha ganado tracción en los últimos años, posicionándose como uno de los espectáculos más esperados por fanáticos de la cultura rap en América Latina.

¿Qué MC’s estarán el la Liga Bazooka?

Para esta edición mexicana, la organización ha reunido un cartel internacional de alto nivel, mezclando referentes consagrados con figuras emergentes de la escena:

ACZINO (Mx) vs MUELES DE GALLO (Mx)

CHILI PARKER (Ar) vs DANGER (Mx)

DIZASTER (US) vs ILL MÁSCARAS (US)

HADRIAN (Mx) vs T-KILLA (Mx)

GIRO (Ar) vs MAJIA (Mx)

QUEZADA (Mx) vs CILL (Ar)

Este enfrentamiento estelar entre Aczino y Muelas de Gallo ha generado especial expectativa entre la comunidad, ya que representa el choque entre dos de los exponentes más respetados del rap escrito mexicano, con narrativas, estilos y trayectorias que han marcado la escena.

Un evento que definirá al mejor exponente de las barras escritas

La presencia de figuras como Dizaster, veterano estadounidense reconocido por su versatilidad y dominio en batallas, y Chili Parker, referente argentino del género, subraya la dimensión internacional de la Liga Bazooka. Su inclusión no solo eleva el nivel competitivo, sino que posiciona a México como un punto clave del rap escrito mundial.

Además, la participación de talentos emergentes como Giro y Majia demuestra la mezcla de generaciones que hará vibrar al público, desde conocedores clásicos hasta nuevas voces que vienen empujando fuerte en batallas y contendientes globales.

¿Cómo obtener boletos para la Liga Bazooka 2026?

El evento está programado para arrancar a las 18:00 horas en la CDMX, y las entradas ya están disponibles a través de plataformas oficiales como Boletomóvil. Para quienes no puedan asistir, se anticipa que la organización ofrecerá transmisión por streaming en la plataforma oficial de Liga Bazooka, siguiendo la tendencia de cobertura digital de grandes competencias urbanas.

Lo más importante es que la llegada de Liga Bazooka a México consolida al país como un actor clave en el circuito global del battle rap. Con un cartel que mezcla tradición, talento y proyección internacional, el 24 de enero de 2026 se perfila como una fecha histórica para la cultura hip hop en habla hispana.