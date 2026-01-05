“Soy Frankelda”, de animación mexicana, se perfila en los Annie Awards

La película Soy Frankelda obtuvo una importante nominación en los Annie Awards 2026, uno de los premios más prestigiosos de la industrial de la animación a nivel mundial. La cinta competira en la categoría de Mejor Película Animada Independiente, un reconocimiento que coloca al cine mexicano en la mirada del público y la crítica internacional.

Dirigida por Arturo y Roy Ambriz, Soy Frankelda es una producción que ha marcado un hito en la historia de la animación en México al ser la primera película realizada completamente con la técnica de stop-motion en el país.

La obra, que combina elementos de fantasía oscura, música e imaginación gótica, narra la historia de Frankelda, una escritora que se adentra en un mundo sobre natural para enfrentar sus propios miedos y creaciones. Su estilo artesanal y narrativo ha llamado la atención tanto de audiencias como de festivales internacionales, consolidando su trayectoria más allá de las fronteras nacionales.

Los Annie Awards, organizados por la International Animated Film Association (ASIFA-Hollywood), celebran cada año lo mejor de la animación global, desde grandes estudios hasta producciones independientes. La nominación de Soy Frankelda en la categoría de Mejor Película Animada Independiente la coloca junto a otras obras destacadas que sobresalen por su creatividad y producción artística, en una competencia que suele ser considerada un termómetro de las tendencias más relevantes en animación.

Este reconocimiento llega tras un año en que la película ha tenido un recorrido notable dentro del circuito cinematrográfico. Tras su estreno en festivales internacionales como el Festival Internacional de Cine en Guadalajara, donde fue exhibida como parte de la selección oficial, Soy Frankelda también logró captar la atención de públicos en Europa y otros mercados.

Además la producción ha tenido una buena recepción en la taquilla nacional, destacándose como uno de los proyectos de animación más comentados de 2025. Su estética, influenciada por la tradición del stop-motion y una narrativa autóctona, ha sido señalada como uno de los factores que impulsa una renovación en la animación mexicana.

La nominación a los Annie Awards supone una nueva etapa para la película en su camino hacia la temporada de premios, donde se espera que este tipo de producciones independientes y de bajo presupuesto sigan ganando visibilidad frente a los grandes estudios internacionales.

¿Cuándo será la premiación de los Annie Awar?

La ceremonia de entrega de los Annie Awards 2026 se llevará a cabo el 21 de febrero de 2026, fecha en la que se conocerá si Soy Frankelda logra alzarse con el galardón en su categoría.

Con esta nominación, la cinta mexicana no solo celebra un logro más en su trayectoria, sino que también reafirma la creciente presencia de la animación independiente nacional en escenarios globales, inspirando a creadores y audiencias a seguir apostando por historias originadas en México.