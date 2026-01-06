Sebastian Stan en conversaciones para unirse a Robert Pattinson en ‘The Batman Part II’; los rumores señalan que interpretará a Harvey Dent

Sebastian Stan en negociaciones para unirse a The Batman II El ganador del Globo de Oro, Sebastian Stan, podría protagonizar The Batman II de Matt Reeves junto a Robert Pattinson; internautas especulan que interpretará a Harvey Dent.

Matt Reeves reinició el universo cinematográfico del vigilante más popular de DC Cómics, Bruce Wayne alias Batman, en el año 2022, con una primera entrega que sorprendió a fanáticos y fanáticas del murciélago al presentar una historia que rescató la esencia detectivesca del héroe de Ciudad Gótica; este acierto ocasionó que la mirada del público no pudiera apartarse de lo que sea que Reeves pudiera traer después.

Sin embargo, debido a cuestiones creativas, el guión para The Batman Part II sufrió un retraso significativo, pues Matt Reeves —director, guionista y productor— aseguró que necesitaba el tiempo suficiente para escribir una secuela digna del universo que actualmente lidera Robert Pattinson en el papel del huérfano multimillonario (y vigilante nocturno), Bruce Wayne.

Lo que parecía convertirse en una espera eterna por volver a ver al murciélago de Gotham en pantalla grande, finalmente muestra sus primeros avances: el guión está terminado, tenemos nueva fecha de estreno y, lo que ha emocionado a millones de fans, el reparto que protagonizará la entrega se encuentra en negociaciones finales.

The Batman Part II: ¿Quiénes se unirán a Robert Pattinson en la adaptación de Matt Reeves?

Anteriormente, se ha difundido en redes sociales distintas fases respecto a la realización de la segunda entrega de esta versión de Batman, trilogía protagonizada por Robert Pattinson.

Una vez que el guión estuvo terminado, sellado, enviado y aprobado, la producción de The Batman II comenzó las negociaciones con actrices y actores de la industria para buscar los nuevos rostros que integrarían la trama de la esperada continuación.

A pesar de que todavía no es oficial, uno de los nombres que más destacaron en redes sociales tras la filtración de sus conversaciones con DC, fue la actriz Scarlett Johansson, dos veces nominada al premio Oscar y cara de la heroína Natasha Romanova —Black Widow— en el Universo Cinematográfico de Marvel.

Este martes, de acuerdo a información difundida por Variety, se dio a conocer al público que Johansson no es la única actriz del MCU que podría aparecer en The Batman II, ya que el actor rumano-estadounidense Sebastian Stan —James ‘Bucky’ Barnes— parece estar en negociaciones por un papel protagónico para dicha entrega.

De la torre Avengers a Ciudad Gotham: Sebastian Stan en negociaciones para unirse a The Batman II

Sebastian Stan, ganador del Globo de Oro y nominado al premio Oscar en la edición del año pasado, no es ajeno al mundo de cómics, pues ha interpretado el papel de Winter Soldier en el MCU desde el año 2011, con su debut en Capitán América: El Primer Vengador.

Tras más de una década de dar vida al mejor amigo de Steve Rogers, la información liberada por Variety señala la posibilidad de que Stan podría unirse a Robert Pattinson, y probablemente Scarlett Johansson, en la segunda entrega de Batman de Matt Reeves.

Hasta el momento, se desconoce qué personaje interpretará en la próxima película, pero los y las internautas se han dado a la tarea de señalar una de las respuestas más obvias, apuntando que Sebastian podría dar vida a una nueva versión de Harvey Dent, el fiscal de distrito que —tras una inevitable tragedia— desciende de su papel como ‘Apolo de la justicia’ al criminal con personalidad disociativa, Dos Caras.

Un detalle importante que fanáticos y fanáticas de los cómics han destacado, es que Scarlett Johansson está siendo considerada para interpretar el personaje de Gilda Gold-Dent, la esposa de Harvey Dent, lo que trae a conversación el hecho de que Sebastian Stan y la antigua Black Widow por fin interpretarían una pareja romántica de cómics, como debió ser en sus papeles del MCU.

¿De qué tratará The Batman II?

El guión que Reeves escribió para esta entrega permanece en absoluto secreto. Incluso, como se dio a conocer en redes sociales, los actores confirmados recibieron el libreto en una maleta con candado.

No obstante, Matt Reeves informó al público los puntos importantes de la trama:

Estará más centrada en Bruce Wayne, no sólo en Batman.

Explorará un villano que “nunca se ha hecho realmente antes en una película”.

El villano estará ligado a la vida personal de Wayne.

Debido a que Harvey Dent es uno de los personajes confirmados para Batman II, fans han especulado que finalmente se explorará una historia más fiel a los cómics, donde Wayne y Dent eran mejores amigos antes de que el fiscal fuera atacado, convirtiéndose en el villano Two-Face/Dos Caras.

Con estos datos sobre la mesa, así como la adición del personaje de Gilda Gold, se prevé que la trama siga los acontecimientos narrados en el cómic The Long Halloween, escrito por Jeph Loeb e ilustrado por Tim Sale.

“Ha sido un largo camino, pero estoy increíblemente emocionado. Estoy muy orgulloso del guión que Mattson y yo hicimos”, declaró Reeves a Variety en los premios Emmy durante septiembre, sin revelar nada más al respecto.