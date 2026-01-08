Bruno Mars anuncia “The Romantic Tour” este 2026: ¿Volverá a México?

¿Bruno Mars volverá a México? Tras años de espera, el intérprete de ‘Uptown Funk’ anunció que su nuevo álbum está listo, el cual ya cuenta con una gira internacional programada que recorrerá Norteamérica y Europa.

Después de una década desde su tercer proyecto en solitario, Bruno Mars regresa a la industria musical con su cuarto álbum titulado The Romantic, el cual estará disponible en Atlantic Records a partir del 27 de febrero del año presente.

A pesar de que el álbum todavía no ha sido liberado al público, Mars anunció la mañana de este jueves 8 de enero el tour internacional que realizará como parte de su nuevo proyecto, el cual lleva por nombre The Romantic Tour y pretende recorrer tanto terreno norteamericano como europeo.

The Romantic Tour: ¿Bruno Mars volverá a México?

El cantautor ha roto diversos récords a lo largo de su carrera, consolidándose como uno de los artistas más grandes e influyentes del pop en el siglo XXI, incluso en sus proyectos colaborativos como fue el caso reciente de Die With A Smile junto a Lady Gaga, canción ganadora del premio Grammy, o el éxito global de APT, con Rosé.

Debido a su destacable trayectoria, el regreso de Mars en un proyecto solitario ha encendido la emoción de millones de fans alrededor del mundo, especialmente tras el anuncio de su The Romantic Tour, el cual se centrará en Norteamérica y Europa.

Sin embargo, a pesar de ser uno de los países que conforman el norte del continente americano, México no está contemplado en la lista del próximo tour de Bruno Mars; al menos, ésa es la información hasta el momento.

Los países oficiales anunciados este jueves, son:

Estados Unidos.

España.

Francia.

Alemania.

Reino Unido.

A pesar de que México no ha sido agregado a la lista oficial del anuncio del tour, fans del país no pierden la esperanza de que el escenario sea agregado a la gira más adelante.

Bruno Mars en México: ¿Cuándo volverá a CDMX?

El exitoso compositor y cantante estadounidense ya ha visitado el país anteriormente, contando con tres fechas en el estadio GNP Seguros de la Ciudad de México.

The Romantic Tour ♥️🌹🎶



Featuring Anderson .Paak as DJ Pee .Wee, Leon Thomas, Raye, and Victoria Monet



Presale starts 1.14



Sign up for presale access at https://t.co/gk4XUgbhQf - now until 1.12 pic.twitter.com/rfXJoWi1CV — Bruno Mars (@BrunoMars) January 8, 2026

Durante el verano de agosto del año 2024, Bruno Mars presentó tres espectáculos en la capital del país, eventos que agotaron sus entradas rápidamente y causó una gran impresión en el público mexicano.

A través de redes sociales, después de su visita en el país, Mars expresó gran cariño y admiración por el público de México, compartiendo un video en el que rindió homenaje a la cultura mexicana disfrazándose de luchador y vistiendo atuendos como zarapes.

Debido a la impresión que México dejó en Bruno Mars, sus seguidores y seguidoras del país latinoamericano esperan que el cantautor regrese pronto; probablemente, con The Romantic Tour en marcha, el cumplimiento de tal deseo sea sólo cuestión de tiempo.