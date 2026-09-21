¿Por qué debes ver One Piece: La Película? El primer filme de Monkey D. Luffy llegó a los cines de México

One Piece: La Película El primer filme del anime mantiene viva la enseñanza más importante de Eiichirō Oda: todos los sueños valen la pena.

One Piece se ha convertido en uno de los fenómenos del anime y manga más populares y longevos de la historia, éxito que se vio fuertemente incrementado tras su adaptación a live action en Netflix o su impacto en las protestas sociales que estallaron durante el año pasado a nivel internacional, dominando de esta forma más áreas de lo que cualquier otra franquicia del entretenimiento japonés jamás ha hecho.

Por lo tanto, su extensa fama ha motivado a la franquicia a realizar el relanzamiento de las primeras películas del anime, iniciando por One Piece: La Película, largometraje animado originalmente estrenado en el año 2000, y el cual ha arribado a los cines mexicanos tanto para reclutar nuevos integrantes a la tripulación como para recordar a los fans más fieles los primeros pasos de esta aventura.

¿De qué trata One Piece: La Película? El sueño que triunfa sobre todo el oro del mundo

La primera película del popular anime, estrenada en Japón durante el año 2000 y programada para un relanzamiento internacional este 2026, lleva a la emblemática tripulación de los Sombrero de Paja a sus primeros pasos de la aventura pirata, previo al arco de Arlong Park, por lo que el filme podrá ser disfrutado plenamente por las personas que aún no han comenzado One Piece o han visto pocos episodios.

Tal como suele suceder en algunas franquicias de anime, la película no tiene relación directa con los acontecimientos desarrollados en la línea canon, sin embargo, es un filme imperdible debido a que logra capturar la esencia de la creación de Eiichirō Oda al rectificar, una vez más, la importancia de los sueños en los que se sostienen sus personajes; desde el oro de todo el mundo... hasta un humilde puesto de oden.

Dado que la película se ambienta en los primeros arcos del anime, los únicos miembros de la tripulación en aparecer son Zoro, Nami y Usopp, bajo el liderazgo del capitán Monkey D. Luffy, quienes atraviesan una dura escasez de provisiones.

Tras el asalto de unos ladrones y el encuentro con Tabio, un niño que desea convertirse en un pirata bajo el mando del legendario capitán Woonan, los Sombrero de Paja se embarcan hacia la isla del admirado capitán para conocerlo (o en el caso de Nami, robar la enorme fortuna de oro que la leyenda cuenta sobre Woonan).

Sin embargo, su objetivo se verá continuamente obstruido por Eldoraggo, un despiadado pirata obsesionado con el oro que posee los poderes de la fruta Goe Goe no Mi, la cual le permite lanzar ondas destructivas con su voz.

A pesar de que, a simple vista, podría considerarse una aventura más de piratas, One Piece: La Película se convierte en una enseñanza sobre los límites de la ambición ante la pasión ilimitada de un sueño, reforzando el valor de los viajes más allá de la meta y las conexiones que pesan más de lo que haría un lingote de oro.

Ante el final de tu vida, ¿cuál decides que será tu mayor tesoro? Luffy y sus amigos conocen la respuesta en la leyenda del valiente Woonan.

Estreno de One Piece: La Película en México: ¿cuándo y en qué cines?

One Piece: La Película llegó a los cines de México a partir del 17 de septiembre de 2026 y estará disponible hasta la última semana del mismo mes, dependiendo el establecimiento de tu preferencia.

Las funciones estarán disponibles en las principales cadenas del país, Cinépolis y Cinemex, gracias a la distribución de Corazón Films y Toei Animation en Latinoamérica, proyecto que también contempla el estreno de los siguientes filmes:

One Piece Film: God Valley , la cual llegará como partes de las celebraciones por el 30 aniversario del manga y tiene un estreno previsto para el verano de 2027.

, la cual llegará como partes de las celebraciones por el 30 aniversario del manga y tiene un estreno previsto para el verano de 2027. One Piece Film: Baad, en este caso, se conmemorará treinta décadas del anime y ampliará el legado de la franquicia con un estreno programado para 2029.

En México, One Piece: La Película se ha distribuido tanto en su idioma original como el clásico doblaje del anime.