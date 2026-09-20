Muere Presley Gerber, hijo de Cindy Crawford, a los 27 años; ¿quién era y de qué murió?

Presley Gerber, modelo estadounidense e hijo de la supermodelo Cindy Crawford y del empresario Rande Gerber, murió a los 27 años este 20 de septiembre en un centro de rehabilitación de Los Ángeles, de acuerdo con el reporte del Médico Forense del Condado de Los Ángeles y la confirmación de un representante de su familia.

Hasta el momento, la causa de muerte no ha sido determinada. Las autoridades informaron que el caso permanece bajo investigación y que será la autopsia la que establezca oficialmente qué provocó el fallecimiento del joven modelo.

La familia pidió respeto a su privacidad mientras enfrenta este momento.

¿Quién era Presley Gerber?

Presley Walker Gerber nació el 2 de julio de 1999 y era el hijo mayor de Cindy Crawford y Rande Gerber, además de hermano de la modelo y actriz Kaia Gerber.

Siguiendo los pasos de su madre, inició su carrera en el modelaje desde la adolescencia tras firmar con IMG Models a los 15 años. Participó en campañas para marcas como Calvin Klein y desfiló para casas de moda como Dolce & Gabbana, Moschino y Celine, consolidándose como una de las nuevas caras de la industria de la moda.

Aunque alcanzó notoriedad por su carrera, en los últimos años también se volvió conocido por hablar públicamente sobre sus problemas de salud mental y su lucha contra las adicciones.

¿De qué murió Presley Gerber?

Por ahora, no existe una causa oficial de muerte.

El Departamento del Médico Forense del Condado de Los Ángeles únicamente confirmó que Presley Gerber falleció en un centro de rehabilitación, pero indicó que la causa permanece pendiente de los resultados de la autopsia y de los estudios toxicológicos.

El fallecimiento también fue confirmado por Allie Jenkins, representante de Crawford y Gerber, a través de un correo electrónico de respuesta a medios como la revista People y CNN.

La revista reportó que la oficina del forense del condado de Los Ángeles también confirmó la muerte del joven, hermano de la también modelo y actriz Kaia Gerber, en un centro de rehabilitación de Los Ángeles sin especificar las causas del deceso.

“La familia pide privacidad durante este momento tan difícil y doloroso”, fue la repuesta de la representante a algunos de los medios, entre ellos TMZ, que fue el primer portal digital en reportar la muerte.

¿Qué había dicho sobre las adicciones y su salud mental?

Durante los últimos años, Presley Gerber habló abiertamente sobre su batalla contra la depresión, la ansiedad y la dependencia de sustancias.

En marzo de 2026 compartió en redes sociales que se sometía a un tratamiento con ibogaína, una terapia alternativa utilizada en algunos países para tratar adicciones, con la esperanza de que fuera su última rehabilitación. También creó contenidos para visibilizar la importancia de atender la salud mental y ayudar a otras personas que atravesaban situaciones similares.

Su historial también incluyó un arresto en 2019 por conducir bajo los efectos del alcohol, caso por el que recibió libertad condicional, servicio comunitario y la obligación de asistir a un programa para infractores por conducir intoxicados.

Tras confirmarse el fallecimiento, un portavoz de Cindy Crawford, Rande Gerber y Kaia Gerber emitió un breve mensaje:

“La familia solicita privacidad durante este momento tan difícil y doloroso”._Con información de EFE.