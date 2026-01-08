Hugh Jackman sorprende como Robin Hood envejecido en el tráiler de “The Death of Robin Hood”

"The Death of Robin Hood" Foto: A24

Hugh Jackman vuelve a sorprendernos con un papel alejado de los superhéroes y de los personajes idealizados, para transformarse en una versión completamente distinta de Robin Hood. El actor australiano presentó el primer tráiler de The Death of Robin Hood, una película que apuesta por un tono oscuro, crudo y profundamente humano, y que desde ya está dando mucho de qué hablar.

En este adelanto, compartido por el medio especializado Espinof, Jackman aparece irreconocible: cabello largo y canoso, barba descuidada, mirada cansada y un cuerpo que refleja el paso del tiempo y las claras señales de que el tiempo ha cobrado factura gracias a una vida llena de lucha. Este Robin Hood es un hombre viejo, herido y atormentado por su propio pasado.

Una nueva mirada al clásico Robin Hood

La película, producida por A24 y dirigida por Michael Sarnoski, se aleja de la clásica historia del arquero que roba a los ricos para ayudar a los pobres. En The Death of Robin Hood, el foco de la historia está centrado en la extinción del mito: un forajido que debe enfrentarse a las consecuencias de sus actos y a la imagen romántica que otros construyeron sobre él.

El tráiler deja ver una atmósfera sombría, casi melancólica, con paisajes fríos y silencios que pesan tanto como los diálogos. Todo apunta a una historia más introspectiva, donde la violencia no se celebra y no se sabe a ciencia cierta si este personaje tendrá un destino positivo. Es probable que, para muchos fans, el tono recuerda inevitablemente a Logan, uno de los trabajos más aplaudidos de Jackman, donde también interpretó a un héroe envejecido y roto.

Un elenco sólido

Además de Jackman, el reparto incluye a Jodie Comer, Bill Skarsgård, Murray Bartlett y Noah Jupe, lo que refuerza la idea de que no se trata de una simple reinterpretación comercial, sino de un proyecto con ambición dramática.

Aunque todavía no hay una fecha exacta de estreno para México y Latinoamérica, se espera que la película llegue a cines en algún punto de 2026. Mientras tanto, el tráiler ya cumplió su objetivo: generar expectativa y abrir la conversación sobre cómo el cine actual está replanteando a sus héroes clásicos.

Con The Death of Robin Hood, Hugh Jackman demuestra, una vez más, que no teme ensuciar la leyenda para contar historias más honestas, más incómodas y, sobre todo, más humanas.