John Forté muere a los 50 años: pieza clave del hip-hop y colaborador de The Fugees

La leyenda nominada al Grammy, músico, productor y figura del hip-hop reconocido a nivel mundial por su participación en The Fugees y Refugee Camp All-Stars, John Forté, fue hallado sin vida en su casa de Chilmark, Massachusetts, el lunes 12 de enero de 2026 a la edad de 50 años.

Las autoridades locales confirmaron que no se sospecha de un crimen ni hay señales evidentes de violencia; sin embargo, la causa oficial permanece bajo investigación por parte de la oficina del médico forense estatal.

¿Quién era John Forté?

Originario de Brooklyn, Nueva York, Forté se destacó desde joven por su pasión musical y su versatilidad como rapero, multinstrumentista y productor. Se convirtió en la voz y mente creativa clave detrás de The Score, el álbum icónico de The Fugees que combinó rap, soul y reggae, logrando ganar múltiples premios Grammy.

Durante su carrera colaboró con figuras como Wyclef Jean, Lauryn Hill, Pras, Fat Joe, DMX y Carly Simon, y desarrolló una sólida trayectoria como solista con discos como Poly Sci.

El antes y después de The Score

El álbum The Score no solo catapultó a los Fugees al estrellato mundial, sino que marcó una era en el hip-hop por su fusión de estilos y letras. Forté coescribió y produjo temas fundamentales como “Cowboys” y “Family Business” dentro de este álbum que sigue siendo un referente histórico del género.

Más allá de su trabajo con The Fugees, Forté demostró una versatilidad creativa que lo llevó a destacar como compositor, productor y solista, dejando una marca profunda en el sonido de la década de los 90 y en artistas que lo siguieron.

El legado de John Forté

La vida de Forté también incluyó desafíos notorios. En 2000 fue arrestado en el Aeropuerto de Newark por cargos relacionados con drogas y sentenciado a 14 años de prisión. Tras varios años de apoyo de figuras como Carly Simon, su condena fue conmutada por el presidente George W. Bush en 2008, permitiéndole retomar su carrera musical.

Con el paso del tiempo, Forté se convirtió no solo en un artista influyente sino en una figura de resiliencia y reinvención dentro de la comunidad musical.

La noticia de su fallecimiento ha generado una ola de reacciones en redes sociales, con fans, colegas y músicos reflexionando sobre su arte, su rol en la historia del hip-hop y lo “demasiado joven” que era para irse. En plataformas como Reddit, seguidores han compartido recuerdos de sus canciones y aportes al género.

Forté deja detrás a su esposa, Lara Fuller, y sus dos hijos, quienes ahora llevan el legado de un artista cuya música fue clave y hasta banda sonora para diversas generaciones.