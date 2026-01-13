Nuevo avance de Avengers: Doomsday sorprende a los fanáticos con la presencia de Tenoch Huerta

Este martes, Marvel Studios dio a conocer el cuarto avance de Avengers: Doomsday, teniendo de protagonista al actor mexicano Tenoch Huerta, fue desde el primer tráiler que los fans del mundo de Marvel esperaban con ansias y fue algo que satisfizo el tiempo de espera; esta cuarta revelación que hicieron no fue la excepción.

Por medio de la plataforma X, Marvel Studios mostró el adelanto en el que Shuri, interpretada por Letitia Wright, comparte su visión sobre las responsabilidades de un verdadero líder hacia su gente, mientras en la pantalla aparece por primera vez Namor y M’Baku.

La escena no pasó desapercibida entre los seguidores, que ya esperan que tanto Talokan como Wakanda tengan un papel fundamental en la lucha contra el Doctor Doom.

Finalmente aparece la Mole, pues su única interacción por parte de los Cuatro Fantásticos en el MCU fue en la escena postcréditos de la película de “Thunderbolts”. Además de que en la propia cinta de este grupo de superhéroes se dio el primer vistazo de la aparición del Doctor Doom.

Avengers: Doomsday promete devolver la gloria cinematográfica al Universo de Marvel tras los fracasos obtenidos con la saga de Kang.

Avengers: Doomsday promete ser una reunión de leyendas del MCU.

La filtración revela que Huerta compartirá pantalla en una película que integrará por primera vez a los Avengers, Los Cuatro Fantásticos y los X-Men. El filme promete ser un evento cinematográfico de la década, y que un mexicano integre esta película con el Capitán América y Thor es un suceso importante para Tenoch y su personaje de Namor.

Se desconoce si nuevos tráilers vendrán posteriormente para crecer más las teorías de fanáticos; lo que se sabe completamente es el impacto que tendrá esta nueva cinta cinematográfica.

¿Cuándo se estrena Avengers: Endgame?

La nueva película del universo de Marvel está programada para estrenarse en todos los cines el 18 de diciembre de 2026.