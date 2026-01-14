Murió “La Madrina” Gloria Rocha, leyenda del doblaje mexicano que dirigió Dragon Ball Z

Muere Gloria Rocha, actriz y directora de doblaje El público de Latinoamérica despide a una leyenda del doblaje mexicano: Gloria Rocha, voz de icónicos personajes como Miss Peggy de los Muppets y Velma de Scooby-doo!

La industria del espectáculo nacional viste de luto este miércoles 14 de enero de 2026 a una de las figuras más influyentes del doblaje mexicano, Gloria Rocha, también conocida como “La Madrina”, sobrenombre que refleja el aprecio y reconocimiento que el gremio profesaba a la actriz mexicana por su trabajo como directora y mentora.

La noticia de su defunción fue comunicada por figuras importantes del doblaje de México, quienes informaron al público que Gloria Rocha falleció a sus 94 años de edad; este día habría sido su último cumpleaños con vida.

Eduardo Garza confirma el fallecimiento de Gloria Rocha, actriz y directora de doblaje en México

A través de su cuenta oficial de X (Twitter), el actor de doblaje Eduardo Garza (voz de Krillin en Dragon Ball Z), informó que su mentora falleció este miércoles 14 de enero.

“Hoy perdimos a una gran mujer, alguien que cambió la vida de millones de personas”, escribió Garza en su comunicado, añadiendo una breve información acerca de la exitosa trayectoria de Gloria en el doblaje.

Hoy perdimos a una Gran Mujer. Alguien que cambió la vida de millones en el mundo. Hoy le rendimos homenaje a Gloria Rocha. Directora original de Dragon Ball, DBZ, Sailor Moon, Slam Dunk y muchas otras series más que marcaron la vida y la carrera de tantos. Hasta siempre, Madrina — Lalo Garza (@LaloGarx) January 14, 2026

Habiendo sido directora del doblaje en animes de culto como Slam Dunk, Sailor Moon y éxitos globales como Dragon Ball Z, Gloria Rocha se consolidó en la historia del espectáculo mexicano como una de las figuras más influyentes en el doblaje de Latinoamérica.

“Hasta siempre, Madrina”, escribió el actor.

‘Vegeta’ de Dragon Ball Z se despide de Gloria Rocha

René García, actor de doblaje reconocido por dar voz a Vegeta en Dragon Ball Z y al protagonista Hanamichi Sakuragi en el anime de baloncesto Slam Dunk, también lamentó la pérdida de Gloria Rocha en su cuenta oficial de X, expresando que tenía emociones encontradas.

Con las emociones muy encontradas hoy. Te agradezco madrina por el enorme cariño que me diste siempre, por esos personajes que, quien lo iba a decir, me dieron otra vida. Ya te extrañaba desde antes. Espero que estés en un mejor lugar. ❤️🙌🏻 pic.twitter.com/4Z3sUUW3mv — Rene Garcia (@renegarciaactor) January 14, 2026

“Te agradezco, Madrina, por el enorme cariño que me diste siempre, por esos personajes que, quién lo iba a decir, me dieron otra vida”, escribió en su mensaje, al cual adjuntó fotografías con la actriz y directora de doblaje.

Tanto en Dragon Ball Z como en Slam Dunk, García y Rocha trabajaron juntos; el actor mencionó que —tras el retiro oficial de la directora— ya la extrañaba “desde antes”.

¿Cuáles fueron los proyectos en los que trabajó Gloria Rocha?

Gloria Rocha nació el 14 de enero de 1932 en Ciudad de México, por lo que esta lamentable despedida ha sido también su último cumpleaños.

“La Madrina”, apodada de esta forma tras haber impulsado a diferentes estrellas emergentes en el rubro, comenzó su carrera a finales de los años 50 e inicios de los 60, trabajando en varios estudios clásicos de doblaje.

Los personajes notables a los que Gloria Rocha dio voz, fueron:

Miss Peggy ( Los Muppets ).

( ). Velma Dinkley ( Scooby-doo! ).

( ). Olivia Olivo ( Popeye ).

( ). Pan Adulta (Dragon Ball GT: La legendaria esfera de cuatro estrellas); éste fue su último papel como actriz de doblaje.

En cuando a la dirección, Rocha destacó por proyectos como Dragon Ball, Dragon Ball Z, Sailor Moon, Slam Dunk y Sakura Card Captors; durante este periodo, fue clave en el despegue de variados talentos en el mundo del doblaje latinoamericano.

El último trabajo de Gloria Rocha como directora de doblaje, fue la película La Dama de Hierro en 2012, retirándose oficialmente de la industria desde ese año.

A pesar de su retiro, “La Madrina” se consolidó como una de las figuras más influyentes y reconocidas del doblaje en Latinoamérica, habiendo tocado el corazón de millones de personas que este día dedican a Gloria Rocha un sincero agradecimiento, un penoso adiós.

Descanse en paz.