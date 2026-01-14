¿Qué le pasó a Verónica Castro? Información del estado de salud de la actriz

La salud de Verónica Castro ha generado preocupación y múltiples reacciones en el medio artístico mexicano, luego de que se confirmara su hospitalización desde este miércoles, bajo recomendación médica, debido a intensos dolores derivados de un accidente sufrido hace más de 20 años.

De acuerdo con información confirmada por la periodista Paty Chapoy, la actriz permanece internada para recibir terapias especializadas, necesarias para atender las molestias físicas que arrastra desde el grave incidente que puso en riesgo su movilidad.

¿Cuál fue el accidente que le ocurrió a Veronica Castro?

Las secuelas se originan en el accidente ocurrido en 2004, durante la final del reality show Big Brother VIP, cuando Verónica Castro realizó una entrada espectacular montando un elefante, en un evento transmitido en vivo. El animal se alteró por el ruido del público y emprendió una carrera descontrolada con la actriz sobre él.

Como consecuencia, Castro sufrió una fisura en la columna vertebral, además de otras lesiones que estuvieron a punto de dejarla paralítica. Desde entonces, la actriz ha enfrentado complicaciones de salud asociadas a ese episodio, las cuales han requerido atención médica constante a lo largo de los años.

La periodista precisó que la hospitalización de la actriz no corresponde a una cirugía de urgencia, sino porque tiene dolores y tomaron la decisión de hospitalizarla para recibir terapia.