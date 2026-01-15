BTS no solo regresa con gira mundial 2026: esto es todo lo que debes saber sobre ARIRANG, el nuevo álbum de los idols

BTS anuncia ARIRANG: los idols no solo regresan con gira mundial 2026, esto es todo lo que debes saber sobre su nuevo álbum

Después de una pausa musical de casi cuatro años, el fenómeno global BTS está oficialmente de regreso. La boyband surcoreana compuesta por RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V y Jungkook ha confirmado no solo una gira mundial, sino el lanzamiento de su nuevo álbum de estudio titulado ARIRANG.

El esperado lanzamiento es un apapacho para los millones de fans que, fieles a su arte, esperaron a los jóvenes y ahora se comen las uñas porque el 20 de marzo de 2026, llegue, marcando uno de los regresos más esperados de la historia del K-Pop.

La noticia fue compartida por BigHit Music a través de redes sociales y la plataforma Weverse, donde también se dio a conocer la fecha de preventa de este proyecto especial.

¿Qué trae ARIRANG? Versiones, ediciones y datos clave

Los detalles que sabemos hasta ahora, son:

Fecha de lanzamiento: 20 de marzo de 2026

Preventa: comenzará el 16 de enero de 2026

Número de canciones: el álbum tendrá 14 temas producidos y coescritos por los propios integrantes

Ediciones especiales: habrá varias versiones físicas con photocards, photobooks y extras coleccionables. Además de vinyles de colores por miembro y ediciones exclusivas en CD y formatos deluxe

La emoción entre los ARMYs ha explotado a tal nivel en redes sociales, que hashtags como #BTSARIRANG2026 y #BTSCOMEBACK se han convertido en tendencia global.

La Gira Mundial 2026-2027

Pero la fiesta no termina con el álbum. BTS también anunció una gira mundial masiva 2026-2027, que arrancará en abril de 2026 en Corea del Sur y recorrerá Asia, América, Europa y Latinoamérica.

Este tour será su primera gira como grupo completo desde Permission to Dance on Stage y promete shows espectaculares para millones de fans alrededor del planeta.

Ciudades como México City, Los Ángeles, Londres, París, São Paulo y Tokio están entre los destinos confirmados, consolidando el impacto global de la agrupación.

¿Por qué no se sabía nada de BTS?

BTS se tomó un descanso debido al servicio militar obligatorio en Corea del Sur, un requisito para todos los hombres del país. A partir de finales de 2025, los siete miembros completaron sus responsabilidades, lo que permitió regresar como grupo completo.

Este comeback representa mucho más que un nuevo álbum. Es una nueva era en la carrera de BTS, un reencuentro emocional con sus fans y una celebración global de música, cultura y comunidad.