¡Harry Styles está de vuelta! Anuncia su nuevo álbum ‘Kiss All The Time. Disco, Ocassionally’

Harry Styles vuelve a la música El artista de pop británico da por finalizado su descanso de cuatro años y anuncia su nuevo álbum.

¡No es un simulacro! Tampoco se trata de más pistas ambiguas que el público deberá descifrar en promocionales alrededor del mundo o videos inesperados con mensajes ocultos, sino que finalmente Harry Styles confirmó que volverá este 2026 con un nuevo álbum titulado ‘Kiss All The Time. Disco, Ocassionally’.

Deespués de una pausa de cuatro años desde el último álbum de estudio que el artista británico presentó al público, este jueves 15 de enero anunció a través de su cuenta oficial de Instagram que está de vuelta en la música con un nuevo proyecto en solitario.

Harry Styles anuncia nuevo álbum para este 2026

Han pasado casi cuatro años desde que el músico británico lanzó su último álbum de estudio, Harry’s House, que resultó un éxito tanto para el público como para la industria musical al mostrar un trabajo más personal e introspectivo, equilibrado con melodías de pop cálido y soft rock.

Ahora, tras un largo descanso, Styles vuelve al ruedo musical tras anunciar su nuevo álbum ‘Kiss All The Time. Disco, Ocassionally’, el cual parece que explorará otra faceta del ex-integrante de One Direction, de la manera que hizo en sus tres álbumes anteriores.

En redes sociales, seguidores y seguidoras del artista han comenzado la conversación sobre los tonos que este nuevo álbum podría contener, inclinándose por el disco, funk y R&B, con influencias de la música setentera y ochentera que fusionen el baile y la intimidad.

‘Kiss All The Time. Disco, Ocassionally’: ¿Cuándo saldrá el nuevo álbum de Harry Styles?

Durante su descanso de cuatro años, Styles no dio señales de encontrarse componiendo nueva música, sin embargo, la última semana de diciembre sorprendió a sus fans al estrenar un video de su tema ‘Forever, Forever’, lo que marcó el inicio de especulaciones y encendió la emoción global por su posible regreso.

Hoy, Harry Styles anunció que su nuevo álbum ‘Kiss All The Time. Disco, Ocassionally’ se estrenará oficialmente el 6 de marzo de 2026, lo que abre la posibilidad a que también pueda ofrecer una gira internacional este mismo año.

De acuerdo con información de cuentas especializadas en la industria musical, el nuevo álbum de Styles contendrá doce canciones; no obstante, aún no se ha dado a conocer el setlist oficial del proyecto.