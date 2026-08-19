Madre de Hayden Panettiere habla sobre Brian Hickerson y la policía aún investiga si hubo conducta criminal

Hayden Panettiere Policía local sigue investigando posible conducta criminal de su expareja. (EFE)

La muerte de la actriz Hayden Panettiere continúa siendo investigada. La madre de la estrella de cine dio primera entrevista tras fallecimiento de su hija y mencionó a expareja de la actriz como alguien que la familia buscaba evitar. Las autoridades investigan posible conducta criminal.

Muerte de Hayden Panettiere: Policía continúa investigación

Hayden Panettiere falleció el pasado domingo 16 de agosto a causa de los que pareció ser una sobredosis. La actriz de 36 años era reconocida por su trabajo en películas y series como Heroes, Nashville y la franquicia Scream.

En los días después de su muerte, trascendió que la expareja de Panettiere, Brian Hickerson, se encontraba en el edificio en el momento de su fallecimiento. Hickerson contaba con historial de violencia doméstica hacia la actriz, el cual ella misma relató en sus memorias tituladas This is Me: A Reckoning y que le valió a Hickerson tiempo en prisión y una órden de restricción. También en la escena se encontraba Zach, hermano de Brian, quien fue el que descubrió el cuerpo sin vida de Hayden.

Las autoridades de Greenville continúan investigando el caso y no descartan posible conducta criminal. Policías del condado visitaron el hogar de la familia Hickerson el miércoles por la mañana, según reportó TMZ. La autopsia de Panettiere ya se llevó a cabo y están a la espera del reporte toxicológico. No se halló evidencia de traumatismo en el cuerpo.

Madre de Hayden Panettiere rompe el silencio

La madre de la actriz, Lesley Vogel, dio una entrevista a NBC que fue publicada el 18 de agosto. En ella, habló sobre la muerte de su hija, con quien mantenía una relación distanciada, debido a explotación laboral que Panettiere afirmó en su libro haber sufrido cuando su madre la representaba.

Vogel mencionó a Brian Hickerson como una persona de la que intentaban alejar a su hija. “Aquella persona en su vida de la tratamos de deshacernos por algún tiempo estaba con ella en el momento de su muerte, y ese es Brian Hickerson”, dijo la madre de la intérprete.

También dijo que la actriz no se encontraba en un buen estado. “Creo que Hayden tristemente perdió su camino y deseo que hubiera sido diferente” comentó Vogel y agregó que espera esté en paz con su hermano menor Jansen, quien murió en 2023 a los 28 años.