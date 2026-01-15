¿Qué le pasó a Federica Quijano? Información del estado de salud de la actriz La cantante Federica Quijano tuvo que ser sometida a una cirugía de emergencia; conoce las actualizaciones sobre su estado de salud (@federicaquijano)

La cantante Federica Quijano tuvo que ser sometida a una cirugía de emergencia tras sufrir un accidente doméstico; conoce las actualizaciones sobre su estado de salud.

La integrante de Kabah tuvo que ser hospitalizada en días recientes para ser sometida a una cirugía, en la que le realizaron un procedimiento de reconstrucción con injerto de cadáver después de sufrir un accidente doméstico en la Ciudad de México.

Federica Quijano se encontraba arreglando algunos desperfectos de su hogar cuando un pesado mueble colapsó y se cayó encima de su mano, ocasionándole una fractura en el dedo pulgar.

Según lo informado por el programa de televisión “Ventaneando”, tras su cirugía la cantante se encuentra siendo cuidada por su actual pareja, la doctora Vanessa Rodríguez Parés.

“El asunto es que la tuvieron que operar y le pusieron injerto de cadáver, entonces, mientras ella se recupera, Vanessa la está atendiendo muy bien.” Fue lo compartido sobre el estado de salud de la cantante en el programa de televisión.

A pesar de lo anterior, Federica Quijano compartió en sus historias de Instagram durante este jueves 15 de enero que ya se encuentra de regreso en Mérida, lugar donde actualmente reside, además de agradecerle a su pareja los cuidados.

La historia la muestra a ella a un lado de una ventanilla de avión con el mensaje: “De vuelta a casa” y “Gracias por todo”, etiquetando a Vanessa Rodríguez Parés.

¿Quién es Federica Quijano?

Federica Quijano es una cantante, conductora, actriz y política mexicana, principalmente conocida por ser integrante del grupo musical Kabah, siendo algunas de sus canciones más reconocidas: “La Calle de Las Sirenas”, “Al Pasar”, “Vive” y “Te necesito”.

En 2024 Federica Quijano decidió hablar sobre su sexualidad, revelando que es bisexual en el podcast de su hermano Apio Quijano “Pipiris Nights”. En este mismo programa compartió que, al ser madre de hijos adoptivos, temía que se los pudieran quitar por su orientación sexual.

Actualmente, tras su cirugía en la que le realizaron un procedimiento de reconstrucción con injerto de cadáver y ser cuidada por su pareja, Federica Quijano se encuentra estable de salud, recuperándose en su hogar en Mérida.