Aleks Syntek reaparece, rompe el silencio y aclara todo sobre su rehabilitación y los rumores de su divorcio

Después de un periodo alejado de los escenarios y de las redes sociales, Aleks Syntek decidió enfrentar la ola de rumores que lo siguió desde finales de 2025.

El músico confirmó haber sufrido un colapso físico que lo llevó a ingresarse en una clínica para cuidar su salud, pero aclaró algo fundamental: no fue por adicciones ni problemas de drogas.

En sus propias palabras, el artista necesitaba un descanso para recuperar energía y enfocarse en su bienestar.

¿Clínica de rehabilitación o wellness?

Una de las cosas que más ruido hizo fue el término “rehabilitación”. De acuerdo con Syntek, no se trató de un centro de desintoxicación por adicciones, sino de una clínica wellness donde atendió un desgaste físico serio.

Él mismo explicó que estuvo más de 48 horas sin dormir, lo que terminó por pasar factura a su organismo. Su esposa y su equipo lo convencieron de que debía frenar y checar sus niveles de potasio, magnesio y otros indicadores esenciales.

Este enfoque en salud integral le permitió recuperar fuerzas sin el estigma que algunos medios de comunicación le habían atribuido.

¿Aleks Syntek se va a divorciar?

Mientras algunos espacios aseguraban que Syntek estaba en medio de un divorcio tras más de 20 años con su esposa, el cantante fue tajante y aseguró estar bien con su familia y que los rumores de separación son infundados.

Aleks reafirmó que su relación con su esposa Karen sigue firme, y que los chismes de divorcio solo fueron eso: chismes que se expandieron rápido.

Entre publicaciones virales, teorías conspirativas, versiones contradictorias y análisis de panelistas, la figura de Syntek fue protagonista de varias narrativas mediáticas. Desde rumores de infidelidad hasta especulaciones sobre su estado familiar, muchas versiones no han sido confirmadas por el propio artista.

La respuesta de Aleks ha sido clara: no hay divorcio, no hay adicción, solo un retiro necesario por salud física y mental. Agradeció el cariño de sus seguidores y prometió que está listo para continuar.

El músico, que celebra más de 35 años de trayectoria, tiene planes que lo mantienen activo:

Concierto especial el 12 de marzo en el Auditorio Nacional .

. Gira por Estados Unidos con más de 21 fechas programadas.

con más de 21 fechas programadas. Trabajo en un nuevo álbum llamado Zen, que podría reflejar esta etapa de introspección personal.

Este regreso no es solo físico, sino también creativo: promete música nueva, energía renovada y una historia más fuerte que los chismes.