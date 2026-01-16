Feria Nacional de San Marcos 2026: cartel, fechas y lista completa de artistas que estarán en Aguascalientes

Feria Nacional de San Marcos 2026 El festival ofrece juegos mecánicos, casino, una variada oferta de gastronomía y eventos culturales que se presentarán en distintos escenarios.

La Feria Nacional de San Marcos se ha consolidado como uno de los eventos culturales más importantes del año, siendo centro de diversas actividades que incluyen la oferta gastronómica, el entretenimiento y la música; gracias a esto, el festival es ansiadamente esperado tanto por la población mexicana como por turistas.

Una de las actividades que más destacan dentro del itinerario de la feria, es la presentación de artistas de talla nacional e internacional que se presentarán ante el público.

El día de ayer, jueves 15 de enero, se dio a conocer la lista oficial de cantantes y grupos musicales que deleitarán el evento con su diversa variedad de géneros.

¿Cuándo será la Feria Nacional de San Marcos 2026 y cuáles son las actividades que ofrece?

El festival ofrece juegos mecánicos, casino, una variada oferta de gastronomía y eventos culturales que se presentarán en distintos escenarios, incluyendo el Foro de las Estrellas.

Este año, la feria tendrá como invitados especiales al Estado de Chihuahua y a la Comunidad de Madrid, y se realizará del 18 de abril al 10 de mayo del año presente.

La entrada sí tendrá costo, sin embargo, éste aún no se ha revelado de manera oficial. Lo único que se conoce hasta el momento, es que se repetirá la dinámica del año pasado: uso de código QR para facilitar el acceso.

La comida y juegos mecánicos tendrán precios diversos, pero las actividades culturales que se lleverán a cabo en el Foro de las Estrellas serán gratuitas para asistentes de la feria.

Lista oficial de artistas en la Feria Nacional de San Marcos 2026: ¿cuándo y dónde se presentarán?

A través de sus cuentas oficiales en redes sociales, la Feria Nacional de San Marcos reveló su cartel de conciertos que abarcarán la mitad del mes de abril y una parte del mes de mayo.

🎶 Aguascalientes se prepara para un cartel de talla internacional

En su sitio web también está disponible la lista completa, pero para evitarte la búsqueda, aquí te contamos quiénes serán los artistas que se presentarán gratuitamente en el Foro de las Estrellas y qué día.

Por otra parte, el horario en que iniciará el concierto de cada artista aún no se ha dado conocer, mas rumores que han circulado por las redes sociales apuntan que cada evento iniciará a las 21:00 horas de la noche.

Los artistas y grupos agendados para el mes de abril en la Feria Nacional de San Marcos, son:

‘Entre Amigos’: Emmanuel y Mijares, Lucero, Yuri , 18 de abril.

, 18 de abril. Luis Ángel ‘El Flaco’ , 19 de abril.

, 19 de abril. Bryndis por siempre , 20 de abril.

, 20 de abril. Goo Goo Dolls , 21 de abril.

, 21 de abril. J Balvin , 22 de abril.

, 22 de abril. Lara Campos , 23 de abril.

, 23 de abril. La Sonora Santanera , 24 de abril.

, 24 de abril. Andrea Bocelli , 25 de abril.

, 25 de abril. Alex Fernández , 26 de abril.

, 26 de abril. Orquesta Sinfónica Sedena , 27 de abril.

, 27 de abril. Kany García , 28 de abril.

, 28 de abril. El Mimoso , 29 de abril.

, 29 de abril. José Carreras, Kenny G y López Yñañez, 30 de abril.

Mientras que, los eventos que se presentarán en el Foro de las Estrellas durante el mes de mayo, serán: