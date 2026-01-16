Integrante de HUNTR/X de K-pop Demon Hunters dará concierto gratis en México

México se prepara para recibir a una de las artistas que forman parte del éxito global K-pop Demon Hunters. Audrey Nuna, cantante y rapera coreano-estadounidense, integrante del proyecto real HUNTR/X, ofrecerá un concierto gratuito en México en los próximos meses, lo que ha generado gran expectativa entre los fans del K-pop y de la popular producción musical.

La artista, quien da voz al personaje Mira dentro del universo de K-pop Demon Hunters, se presentará en el marco de la Feria Nacional de San Marcos 2026, uno de los eventos culturales y musicales más importantes del país.

¿Cuándo y dónde será el concierto?

El show de Audrey Nuna se realizará el 2 de mayo de 2026 en el Foro de las Estrellas, ubicado en la ciudad de Aguascalientes.La presentación está programada para las 22:00 horas y no tendrá costo, por lo que el acceso será libre para el público asistente a la feria.

¿Quién es Audrey Nuna y qué es HUNTR/X?

Audrey Nuna es una cantante reconocida por su estilo que fusiona K-pop, hip hop y R&B, y forma parte del grupo de artistas reales que dan vida a HUNTR/X, proyecto musical que acompaña a la exitosa producción animada K-pop Demon Hunters.

La música del proyecto ha alcanzado gran popularidad a nivel internacional, destacando temas como “Golden”, que se posicionaron en listas globales y consolidaron el impacto cultural de la serie más allá de la animación.

Un evento esperado por fans del K-pop

El concierto marcará una de las primeras presentaciones en vivo en México de una integrante directamente vinculada al universo de K-pop Demon Hunters, convirtiéndose en uno de los espectáculos más llamativos dentro del cartel musical de la Feria de San Marcos 2026.

Se espera una alta asistencia, por lo que las autoridades recomiendan llegar con anticipación para asegurar lugar.