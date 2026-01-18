El Conjuro: Primera Comunión confirma fecha de estreno y desata emoción en su universo de horror

Después de casi una década de horror cinematográfico, la franquicia El Conjuro se prepara para darle un giro que combina miedo religioso, leyendas y una atmósfera inquietante que ya es sello de este universo.

A diferencia de las historias con Ed y Lorraine Warren, esta entrega funcionará como una precuela independiente, situada antes de los eventos narrados en La Monja.

Este enfoque permite explorar rituales, casos y horrores religiosos desde otro ángulo, con personajes inéditos y mitos todavía no revelados.

Fecha de estreno oficial

Warner Bros y New Line Cinema anunciaron que El Conjuro: Primera Comunión llegará a las salas de cine el 10 de septiembre de 2027, aprovechando la temporada ideal para el público amante del terror.

Aunque todavía no han iniciado producción, la ventana de estreno ya está bloqueada, lo que significa que el rodaje debe arrancar pronto si quieren cumplir con el calendario sin retrasos comunes en Hollywood.

Elenco, equipo creativo y qué esperar

Aunque la sinopsis completa permanece en misterio, sí se sabe que la película será dirigida por Rodrigue Huart, marcando un nuevo estilo detrás de cámara.

El guion corre a cargo de Richard Naing e Ian Goldberg, quienes ya conocen bien el tono de este universo.

Ed y Lorraine Warren no estarán directamente involucrados en esta historia, lo que abre puertas a un elenco completamente nuevo.

Este giro creativo puede traer una narrativa más fresca sin abandonar los elementos que hicieron famoso al Conjuro y las películas que lo rodean.

¿Dónde encaja esta precuela dentro del universo?

El universo de El Conjuro ha crecido con varios spin offs exitosos como:

Primera Comunión apunta a profundizar aún más en el lore, posiblemente antes de cualquier otro evento conocido, incluyendo La Monja, uno de los puntos más antiguos en la línea temporal hasta ahora.

Esto no solo satisface a los fanáticos acérrimos, sino que también ofrece una entrada fresca para nuevos espectadores.

¿Por qué se lanzará hasta septiembre 2027?

Elegir septiembre no es casualidad. La franquicia ha tenido estrenos exitosos entre agosto y septiembre, aprovechando la cercanía con Halloween y el interés creciente del público en historias que dan nervios.

Esto puede marcar una estrategia de box-office pensada para repetir o superar el éxito de entregas anteriores, posicionando bien la película en su mercado global.