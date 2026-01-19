Concierto de BTS: Profeco pedirá transparencia a Ticketmaster y habla de cómo será la venta de boletos

Profeco responde a las exigencias de 'ARMY' Tras la demanda masiva por parte de ‘ARMY’, la Profeco comunicó que pedirá transparencia a Ticketmaster en los precios y dinámica de boletos para los conciertos de BTS en México.

Desde el anuncio oficial de que la agrupación globalmente famosa, Bangtan Sonyeondan, mayormente conocidos como BTS, visitará México en su WORLD TOUR 2026, los fanáticos y fanáticas de los siete integrantes coreanos se han movilizado para exigir a Ocesa y Ticketmaster claridad tanto en los precios de boletos como en la ubicación de los asientos.

Esta mañana, desde la conferencia matutina en Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum dio palabra al titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), Iván Escalante, quien comunicó a la ciudadanía los avances respecto a la información de boletos y la dinámica de venta para los conciertos de BTS en México.

“Es una petición histórica de las y los jóvenes mexicanos”, señaló la mandataria, pues las denuncias recibidas por Profeco de parte del fandom mexicano del grupo coreano, alcanzaron una cifra de 4 mil 746 documentos.

¿Cuáles son las exigencias de ‘ARMY’ para las fechas de BTS en México?

A diferencia de otros países incluidos en la gira mundial de BTS, en México no se había liberado el mapa de asientos designados para los conciertos agendados en el país, lo que despertó la disconformidad del público mexicano.

No sólo esto, también es uno de los pocos países que continúan “a ciegas” en cuanto al precio de las entradas, pues no han sido revelados por Ticketmaster a pesar de las exigencias de ‘ARMY’, nombre oficial del sector fanártico de BTS.

De acuerdo con las denuncias realizadas en redes sociales, las exigencias de fanáticas y fanáticos de este grupo de k-pop, son:

El anuncio de precios a tiempo, previo a la primera preventa.

Mapas de los asientos (liberado la madrugada de este lunes).

Claridad en los cargos y en las condiciones completas en la venta de boletos.

Precios de entrada.

Información completa de paquetes especiales.

Al descontento del público mexicano, también se unió el ex candidato a la presidencia, Jorge Álvarez Máynez, quien, a través de sus redes sociales, expuso una petición a Profeco para solicitar la claridad en la venta de boletos del grupo surcoreano.

Profeco responde a las denuncias de ‘ARMY’: “Estamos vigilando todo el tiempo”

En la Mañanera del Pueblo de este lunes 19 de enero, el titular de Profeco respondió a las preocupaciones del público fanático, informando a la ciudadanía que desde el inicio se pusieron en contacto con el proveedor a cargo de los boletos de BTS en México.

“Hoy se va a enviar un exhorto a este proveedor para que transparente todo lo que están pidiendo los fans”, aseguró Escalante, añadiendo que la información que Profeco tiene hasta este momento, es la existencia de dos preventas y una venta general para las tres fechas programadas en la Ciudad de México.

#LaMañaneraDelPueblo | Sobre los conciertos del grupo musical Coreano BTS, el titular de la Profeco, Iván Escalante, dijo que a la instancia han llegado 4746, entre documentos y correos electrónicos, solicitando que Profeco revise con detenimiento la venta de boletos y logística… pic.twitter.com/Tp5NUqJCwZ — La Crónica de Hoy (@LaCronicaDeHoy) January 19, 2026

De acuerdo con el titular de Profeco, la primera preventa será exclusiva de quienes cuenten con su respectiva ‘ARMY Membership’, mientras que la segunda preventa estará destinada para los clientes de servicios financieros que patrocinan la boletera.

“Dentro de este mismo exhorto, también le vamos a pedir a la empresa que nos informe qué porcentaje de los boletos van a determinar para cada uno de estos procesos”, señaló el Procurador, asegurando que se mantendrán al tanto de las actualizaciones.