¿Jorge Álvarez Máynez es Army?: exige transparencia a la Profeco en la venta de boletos para BTS

Esto dijo Jorge Álvarez Máynez sobre el concierto de BTS Especial

Una noticia que nos agarró a todos por sorpresa, se está volviendo un tema de conversación en redes sociales, nos referimos al anuncio de la gira de BTS con tres fechas para el próximo mes de mayo en México. Ante ello, la emoción de los Armys no se ha hecho esperar.

Y una de las reacciones que más han llamado la atención es la del excandidato a la presidencia, Jorge Álvarez Máynez, quien, a través de sus redes sociales, hizo una petición contundente respecto al concierto del grupo surcoreano.

¿Qué pidió Máynez a Profeco por los boletos de BTS?

El descontento en las palabras de Máynez fue evidente, y nos para menos, ya que pidió a la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO), intervenir en la venta de boletos para BTS. Entre los puntos que el miembro del Partido Naranja exige están:

Además, en el documento del Máynez se lee: “Lo anterior se formula en mi carácter de ciudadano y de persona consumidora potencial interesado en que los procesos de comercialización de boletos para eventos masivos se realicen bajo condiciones de transparencia, equidad, seguridad jurídica y respeto a los derechos de las personas consumidoras, particularmente en eventos de alta demanda que involucran a miles de personas”, estableció.

Hoy se anunció que @bts_bighit viene a México. Por eso hemos solicitado de manera formal a @Profeco que se publiquen de manera anticipada y clara:



• Precios.

• Cargos.

• Mapas de asientos.

• Condiciones completas de venta de boletos. pic.twitter.com/hswqmits4n — Jorge Álvarez Máynez (@AlvarezMaynez) January 13, 2026

La controversia de Ticketmaster y la venta de boletos

Esta solicitud nace de los casos que ha habido sobre acaparamiento de boletos y reventas infladas. En este sentido, la plataforma de venta de boletos Ticketmaster enfrenta un creciente escrutinio en México por prácticas que usuarios y exempleados califican de irregulares y perjudiciales para los consumidores. Según testimonios recogidos, la alta demanda de boletos para espectáculos populares, junto con un sistema tecnológico con fallas, habría creado un ambiente propicio para la reventa masiva, duplicación de entradas y presuntas complicidades internas.

En uno de los casos más sonados, relacionado con un concierto de gran impacto, trabajadores de la compañía narraron situaciones donde boletos terminaban en manos de revendedores a pesar de que no estaban agotados oficialmente. Esto ha generado inquietud entre quienes buscan acceder de forma legítima a eventos culturales y ha alimentado sospechas sobre manejos no transparentes en el interior de la empresa.

Por su parte, consumidores afectados han denunciado evasión de pagos, comisiones arbitrarias y procesos poco claros para reembolsos, lo que, según relatos, convierte reclamaciones sencillas en trámites largos e infructuosos.

Aunque Ticketmaster niega participar en actividades de reventa, las quejas de clientes y la presión de instancias de protección al consumidor continúan creciendo.

¿Qué dijo Marcelo Ebrard sobre BTS en México?

Otro que reaccionó tras darse a conocer la gira de BTS fue Marcelo Ebrard, quien, al parecer, se entusiasmó con el anuncio de este concierto. él, por el contrario, no emitió ninguna queda sobre las irregularidades antes mencionadas, si no que se limitó a escribir:

“Buenísima noticia: BTS en México…”

Por lo que muchas han sido las dudas respecto a las publicaciones de estos dos políticos mexicanos. No obstante, la pregunta principal y la que más nos intriga es ¿Son parte del fandom Army de BTS?