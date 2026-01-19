Peso Pluma regresa con Dinastía Tour en Estados Unidos: fechas, ciudades y boletos para su gira

Peso Pluma El cantante mexicano tendrá una gira de 30 fechas por Estados Unidos en estos primeros meses del 2026

Después de algunos meses de ausencia, uno de los exponentes más grandes de los corridos tumbados está de regreso con el anuncio del Dinastía Tour de Peso Pluma. Hassan Emilio Kabande vuelve a los escenarios con múltiples fechas confirmadas en los Estados Unidos y que comenzarán el próximo domingo 1 de marzo. Esto es lo que tienes que saber

Peso Pluma anuncia su nueva gira por Estados Unidos

Esta serie de conciertos, que promociona su álbum colaborativo Dinastía junto a Tito Double P, marca su regreso a los escenarios estadounidenses con presentaciones en arenas y anfiteatros clave. El anuncio se realizó a través de sus cuentas oficiales, destacando el enfoque en colaboraciones y un repertorio que fusiona tradición y modernidad.

Fechas y conciertos del Dinastía Tour de Peso Pluma en Estados Unidos

Peso Pluma El anuncio incluye 30 fechas en los Estados Unidos entre marzo y mayo de este 2026 en el anuncio oficial.

La gira comenzará en marzo y se extenderá hasta mayo, cubriendo más de 30 ciudades en todo el país. Peso Pluma expresó su entusiasmo por conectar con su audiencia estadounidense, prometiendo shows llenos de energía y sorpresas con invitados especiales.

¿Cómo comprar boletos para Peso Pluma Dinastía Tour en Estados Unidos?

Los fans ya pueden prepararse para adquirir sus boletos a través de canales oficiales y verificados de Ticketmaster y Live Nation, las principales plataformas asociadas con el tour, el proceso de compra se inicia con una venta general al público, aunque podrían existir preventas limitadas

Los boletos saldrán a la venta el miércoles 21 de enero de 2026 a las 10:00 a.m. hora local de cada ciudad. Esta es la fecha principal confirmada para la mayoría de las fechas del tour.