Paquetes VIP BTS México 2026: qué incluyen y cómo conseguirlos

La boyband BTS se prepara para su próxima presentación en la CDMX

La emoción de las millones de integrantes del ARMY en México está a punto de alcanzar un nuevo pico. Con el regreso de BTS a México en mayo de 2026 y tres conciertos programados en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México, miles de fans no solo sueñan con ver a sus ídolos sobre el escenario, sino también con vivir la experiencia completa: los paquetes VIP.

Aunque ni Ocesa ni Ticketmaster han revelado todavía los precios oficiales de estos boletos Premium, sí se han dado a conocer todos los beneficios que prometen quienes logren hacerse con uno de ellos.

¿Qué trae el paquete VIP de BTS en México?

De acuerdo con la información de Ticketmaster los paquetes VIP, que ofrecen una experiencia más allá del concierto común, incluyen una serie de beneficios exclusivos pensados para quienes quieren acercarse aún más a la magia del grupo surcoreano. Entre ellos están:

Un boleto reservado premium con asiento mejor ubicado

Acceso al ensayo previo al show, el famoso soundcheck

Artículo exclusivo de regalo VIP

Credencial y cordón VIP

Oportunidad de comprar mercancía oficial antes del público general

Entrada anticipada al recinto

Registro y atención personalizada para asistentes VIP

Este paquete no solo busca acercar más al espectador al evento, sino también ofrecer momentos únicos antes de que el público general entre al Estadio GNP Seguros.

¿En qué fechas podrás conseguir tu paquete VIP?

Las fechas de venta están ligadas a la preventa ARMY Membership y a la venta general en Ticketmaster:

Preventa ARMY VIP (shows del 7 y 9 de mayo): jueves 22 de enero de 2026, de 09:00 a 21:59

(shows del 7 y 9 de mayo): jueves 22 de enero de 2026, de 09:00 a 21:59 Preventa ARMY VIP (show del 10 de mayo): viernes 23 de enero de 2026, de 09:00 a 21:59

(show del 10 de mayo): viernes 23 de enero de 2026, de 09:00 a 21:59 Venta general de paquetes VIP: sábado 24 de enero de 2026, desde las 09:00 a.m.

Para acceder a estas preventas, es obligatorio contar con una ARMY Membership registrada previamente, ya que en México esta preventa está limitada a miembros con membresía activa.

¿Cuánto costarán los paquetes VIP?

Hasta ahora, Ticketmaster no ha publicado precios oficiales de los paquetes VIP para México, algo que ha generado demanda entre el fandom local e incluso atención de autoridades como Profeco, que ha pedido mayor transparencia sobre precios y condiciones de venta de los boletos.

Mientras eso sucede, los fans observan los precios internacionales de la gira: en Corea del Sur, por ejemplo, los boletos con acceso a soundcheck han rondado los 3 mil pesos mexicanos, lo que da una idea de la posible escala de precios aquí si se toman como referencia otros mercados.

Para cientos de miles de fans, asistir a un concierto de BTS no es solo ver una presentación, se trata de una experiencia de vida que se hará realidad este 2026 en el Estadio GNP Seguros.