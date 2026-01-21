¡Preventa BTS en México cambia de fecha! Anuncian día oficial dividido en dos horarios

Cambia la fecha para la preventa BTS México 2026 La información oficial para la preventa de BTS en México 2026 cambió de día; ahora, ARMY tendrá que esperar más tiempo y la preventa se dividirá en dos horarios.

Un evento que normalmente debía brindar felicidad al fandom mexicano ARMY tras el anuncio de BTS visitando México para su WORLD TOUR ARIRANG 2026, se ha convertido en un camino cargado de frustración, incertidumbre y cambios abruptos que desestabilizan los planes de las personas que desean ver al exitoso grupo de k-pop en vivo.

Esta mañana, a través de la página oficial de la agrupación surcoreana, Weverse, la agencia de BIGHIT MUSIC anunció que realizarán cambios en los días y horarios de las preventas de boletos destinadas para México y Madrid.

¿La preventa del jueves para BTS en México cambió?

“El calendario de preventa de membresías de ARMY para la gira mundial de BTS ‘ARIRANG’ en la Ciudad de México y Madrid ha cambiado“, anunció la agencia a cargo de ‘Bangtan Sonyeondan’, disculpándose por las molestias que estos cambios pudieran ocasionar a las y los miembros de ARMY.

Este cambio llega en la cúspide de una batalla que el público fanático de BTS libra contra la falta de información de Ocesa y Ticketmaster, quienes no han respondido a las exigencias de ARMY México ni al exhorto realizado por la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).

Debido a ello, el cambio realizado por BIGHIT MUSIC ha tenido opiniones divididas entre las fanáticas y fanáticos de BTS; una parte muestra esperanza de que los precios de boletos sean liberados antes de la nueva fecha de preventa, mientras que el otro sector de ARMY ha comentado que ya habían pedido permisos en el trabajo y escuelas.

¿Cuál es la nueva fecha y horario de preventa para ARMY Membership?

La preventa de boletos para BTS WORLD TOUR ARIRANG en México 2026, programada para mañana jueves 22 de enero, fue postergada un día más por la agencia del grupo surcoreano.

La primera fase de esta preventa se llevará a cabo el viernes 23 de enero, con horario de compra a las 9:00 AM hasta 9:59 PM, la cual ofrecerá boletos para los primeros dos días de concierto (7 y 9 de mayo).

La segunda fase de preventa se realizará de las 12:00 PM a 9:59 PM de la noche, y los boletos destinados a este segundo proceso serán únicamente para el concierto de BTS el 10 de mayo.

Mientras tanto, la venta general de boletos para BTS en México 2026 se mantiene sin cambios, pues la fecha programada continúa siendo el sábado 24 de enero a las 9:00 horas de la mañana.

La preventa, con sus dos fases de compra, y la venta general deberán ser sólo a través de Ticketmaster, no en la página Weverse.