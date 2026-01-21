¿Quién es “La Nicholette”? La influencer secuestrada en Culiacán que presumía autos, viajes y una vida de lujos

Nicole Pardo Molina, mejor conocida en internet como “La Nicholette” o “La Muchacha del Salado”, alcanzó la fama en redes sociales al compartir aspectos de su vida, viajes, moda y su peculiar estilo al tener una Cybertruck de la marca Tesla personalizada en color morado, lo que la distinguía entre otros creadores de contenido de Culiacán.

Con más de 100 mil seguidores en TikTok y más de 160 mil en Instagram, Nicholette también mantenía presencia en plataformas como Snapchat, Twitch y OnlyFans, donde ofrecía contenido exclusivo para adultos a sus suscriptores.

Una parte esencial de su identidad digital fue ser la protagonista del corrido “La Muchacha del Salado”, interpretado por Grupo Arriesgado en 2022, el cual hasta este momento suma más de 27 millones de vistas y ha ayudado a consolidar su apodo en redes.

Las cámaras de su Cybertruck grabaron su secuestro en Isla Musalá

La tarde del 20 de enero de 2026, en el exclusivo sector de Isla Musalá en Culiacán, Sinaloa, Nicholette fue abordada por un grupo de sujetos armados mientras descendía de su camioneta en una plaza comercial. El momento fue captado por las cámaras de seguridad de la popular Cybertruck, lo cual provocó que el video se viralizara de inmediato.

De acuerdo con las imagenes difundidas,sus captores descendieron de un coche de color blanco, el cual le cerró el paso a la joven. Al menos dos individuos descendieron con armas largas, obligándola a subir al auto blanco para después huir.

La camioneta Tesla de Nicholette quedó abandonada en la escena del crimen, lo que activó un despliegue de autoridades estatales y del Ejército Mexicano para acordonar la zona y comenzar con las investigaciones.

¿En dónde está la tiktoker “La Nicholette”?



Este 20 de enero, Nicole, conocida como “La Nicholette”, fue privada de su libertad por tres sujetos arm*dos en la zona de Isla Musala, cerca de un centro comercial en Culiacán, Sinaloa.



Su camioneta Tesla Cybertruck morada fue… pic.twitter.com/4yykTm6R7G — La Crónica de Hoy (@LaCronicaDeHoy) January 21, 2026

Hasta el momento, la influencer no ha sido localizada y no hay información sobre si la Fiscalía General del Estado de Sinaloa ha hecho pública una actualización sobre el caso.

Aunque su contenido público se basaba en el glamour, viajes y momentos de su rutina, la violencia real que presenció en Culiacán sirve como alerta para muchos creadores de contenido y sus audiencias.