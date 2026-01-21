Taylor Swift ingresará al Salón de la Fama de los Compositores de EU en junio

Taylor Swift ingresará al Salón de la Fama de los Compositores (EFE/ Republic Records / Mert Alas & Marcus Piggot)

Taylor Swift ingresará este año en el Salón de la Fama de los Compositores de Estados Unidos, convirtiéndose así en la artista más joven en ser inducida, así lo informó este miércoles la organización.

La organización dio a conocer esto en un comunicado, compartiendo la lista completa de compositores que serán reconocidos en una ceremonia en Nueva York el 11 de junio, que incluyen a Alanis Morissette y a dos miembros de KISS, Paul Stanley y Gene Simmons.

“La industria musical se basa en el increíble talento de los compositores que crean canciones inolvidables. Sin su arte, no habría música grabada, experiencias de conciertos ni admiradores comprometidos. Todo se origina en la canción y su creador”, destacó Nile Rodgers, presidente del Salón de la Fama de los Compositores, fundado en el 1969.

“Estos compositores han impactado profundamente la vida de miles de millones de oyentes en todo el mundo, y es un privilegio para nosotros honrar sus contribuciones”, agregó.

Reconocimiento por trayectoria de 20 años

Los músicos solo son aptos para ser reconocidos en el Salón de la Fama 20 años después de su primer lanzamiento comercial, que en el caso de Swift fue “Tim McGraw” (2006) y proponen cinco temas de su catálogo para que sean considerados, según medios especializados.

Las canciones clave en el catálogo de cada uno de los compositores reconocidos en 2026 han sido: