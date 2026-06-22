¿Cómo murió en verdad Marilyn Monroe? Nueva evidencia y recreación de IA busca tirar la versión oficial de su suicidio

Muerte de Marilyn Monroe Celebrity Crime Scene reveló nueva evidencia sobre el presunto suicidio de Marilyn Monroe, recreando con apoyo de la Inteligencia Artificial el lugar donde falleció la icónica actriz.

La muerte de Marilyn Monroe ha estado rodeada por la niebla del misterio, la conspiración e incluso el escándalo político, ya que diversas teorías e investigaciones de especialistas en la vida de la emblemática actriz señalan que mantenía una relación con el entonces presidente, John F. Kennedy, y el hermano de éste y también Fiscal General de los Estados Unidos, Robert Kennedy.

Siendo su última presentación con vida el festejo público a JFK por su cumpleaños número 45, en el que Monroe interpretó —vestida con un atuendo color carne ceñido al cuerpo— ‘Happy Birthday, Mr. Presidente’ de una forma “tan sensual” que pareció confirmar los rumores que corrían dentro y fuera de la Casa Blanca (fueron, o aún eran, amantes), el misterio alrededor de su muerte ha apuntado a los Kennedy desde hace más de una década.

Debido a ello, el programa Celebrity Crime Scene del medio TMZ lanzó recientemente su investigación del caso, recreando con Inteligencia Artificial la habitación en la que Monroe fue hallada sin vida y todos los detalles involucrados en el dictamen de “suicidio”, revelando evidencia que podría cambiar dicha versión oficial y considerar el involucramiento externo, es decir, Marilyn Monroe no se habría suicidado, sino que lo hicieron parecer de ese modo.

La posible relación de la familia Kennedy en la muerte de Marilyn Monroe

La presunta relación de Marilyn Monroe con los Kennedy despertó distintas teorías acerca de que los secretos de estado que podían haber sido conocimiento de la actriz, sin embargo, ninguna especulación salió a la luz después de la icónica celebración en el Madison Square Garden de New York, pues la “sex symbol” más popular del siglo XX fue hallada muerta el 4 de agosto de 1962 en su casa, ubicada en Los Ángeles, Estados Unidos.

A pesar de que el reporte oficial indicó que Monroe se habría suicidado, investigadores de la muerte de la artista consideran que pudo tratarse de un acto de venganza por su presentación durante el cumpleaños del presidente —interpretada como una confirmación de su amorío—, así como han señalado la posibilidad de que fuera “silenciada” al contar con información política de alta importancia.

Según amistades de la actriz consultadas durante investigaciones de biógrafos, Marilyn les mencionó que tenía “informaciones políticas muy peligrosas” para ambos hermanos, entre las cuales se han especulado secretos de la Cuba de Fidel o datos sobre Sam Giancana, capo de la mafia que presuntamente ayudó a John F. Kennedy a llegar a la presidencia, además de discutir con ella sobre la moralidad de la bomba atómica y el Proyecto Polvo Lunar, un programa de la Fuerza Aérea para recuperar desechos espaciales caídos, que se almacenaban en lugares secretos, incluyendo el Área 51.

Los periodistas Richard Buskin y Jay Margolis, en su libro Murder of Marilyn Monroe, señalan directamente a Robert Kennedy como el autor intelectual en el supuesto asesinato de la actriz, poco después de que ella amenazara con llamar a rueda de prensa y revelar el amorío, tanto con él como co su hermano JFK, entonces presidente del país.

¿Qué reveló la reacreación con IA de Celebrity Crime Scene sobre la muerte de Marilyn Monroe?

De acuerdo con el reporte oficial de la muerte de Monroe, la artista falleció por “sobredosis de Nembutal”, un barbitúrico (depresor del sistema nervioso sentral que produce efectos de sedación suave) muy popular en la colonia de Hollywood aquel tiempo, lo que dio por conclusión un suicidio.

Sin embargo, dicho decreto ha sido continuamente cuestionado por el público e investigaciones, manteniéndose como uno de los misterios más grandes del espectáculo al trascender de un siglo a otro, siendo todavía estudiado hasta la actualidad.

Uno de los más recientes documentales ha sido Celebrity Crime Scene: Marilyn Monroe, de TMZ, donde se reveló que J. Edgar Hoover, director del FBI, tenía un expediente sobre Marilyn al creérsele una simpatizante comunista que “amenazaba la seguridad nacional".

En cuanto a la recreación con Inteligencia Artificial que caracteriza al programa, donde reconstruyeron la habitación en la que Monroe fue hallada el día de su fallecimiento —así como todos los detalles que envolvieron la escena—, los investigadores determinaron que la muerte de Marilyn Monroe fue encubierta por la policía de Los Ángeles, por los médicos, por la oficina forense e incluso por la gente cercana a la actriz.

“Si tomó más de 50 pastillas, ¿por qué no hay un vaso de agua en la habitación?", señaló Harvey Levin, uno de los investigadores, afirmando que hay demasiadas piezas en el nuevo documental para considerar que la actriz no se suicidó, sino que pudo ser asesinada.