A pesar del éxito en taquilla... Chainsaw Man y Demon Slayer quedan fuera de las nominaciones de los Oscar

El anime fuera de los Oscar (Especial)

El 2025 fue un gran año para la animación japonesa en el cine, la continuación de Demon Slayer adaptando el arco final de la historia en formato de películas: Infinity Castle y Chainsaw Man: Reze Arc, las cuales fueron un gran éxito a nivel mundial, pero a pesar de esto y contar con un a historia entretenida y una animación impecable, amabas películas quedaron fuera de las nominaciones de los Oscar.

Este jueves, la Academia compartió la lista de los nominados en la categoría de mejor película animada, en dodne destacan los nombres de Zootopia 2 y K-Pop Demon Hunters, pero a pesar de las campañas masivas para posicionar al anime en la lista, no lograron entrar.

Además de estas dos que están a la cabeza para ganarse el galardón, en la lista se encuentran estas peliculas:

Elio (Disney/Pixar)

Arco (producción francesa del estudio NEON)

Little Amélie or the Character of Rain (filme franco-belga de la distribuidora GKIDS)

Demon Slayer: Infinity Castle, cinta del estudio ufotable logró una taquilla mundial de 779 millones de dólares. Esta es la primera parte de una triología de películas que adaptaran el final de la historia de Tanjiro y su camino para derrotar a Muzan Kibutsuji, el líder de los demonios que ocasionó la muerte de toda su familia, y la conversión de su hermana Nezuko en demonio.

Por su parte, Chainsaw Man: Reze Arc, película del estudio MAPPA es la continuación de la primera temporada que cuenta de historia de Denji, el demonio motosierra que se enamora de Reze, una chica que trabaja en una cafetería y que después revela que es el demonio bomba, así que él y sus compañeros cazadores intentarán derrotarla.