De camino a los premios Oscars 2026: los 10 filmes nominados a Mejor película

Mejor Película

El día 22 de enero, la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Estados Unidos anunció a las y los nominados de sus diferentes categorías, entre ellas a las 10 cintas que buscan ganarse la estatuilla a Mejor Película.

A continuación se presenta una semblanza de cada una.

Hamnet (dir Chloé Zhao)

Acompañada de la sutil y vulnerable actuación de Jessie Buckley, como Agnes, protagonista de Hamnet, la cineasta Chloé Zhao presenta una historia que se aprovecha de la libertad creativa para narrar una interpretación que sugiere que el fallecimiento del hijo de William Shakespeare lo inspiro a crear la obra de teatro Hamlet. Basada en el libro que lleva el mismo nombre, y escrita por Maggie O’Farrell explora todas las capas del duelo, de la maternidad y del amor.

Frankenstein (dir Guillermo el Toro )

El director Guillermo del Toro le mostró al mundo su visión del clásico de Mary Shelley, reinventando la imagen de la Creatura al explorar a un a ente pensante y que se interesa en la literatura, en lugar de apenas poder comunicarse. Victor Frankenstein, intenta darle vida a algo que pueda querer, sin embargo los lleva a los dos a una destrucción mutua.

Sentimental Value (dir Joachim Trier )

La cinta dirigida por Joachim Trier sigue la reunión de dos hermanas Nora (Renate Reinsve) y Agnes (Inga Ibsdotter Lilleaas), con su papá Gustav Borg, interpretado por Stellan Skarsgård. Un cineasta que abandono a su familia para priorizar su carrera profesional, y con quienes ahora busca reconciliarse.

El agente secreto (dir Kleber de Mendonça Filho)

En medio de una dictadura en Brasil en 1977, este neo-noir y thriller político sigue a un profesor e investigador llamado Marcelo, interpretado por Wagner Moura, quien intenta huir de su pasado, al tiempo que se esconde de un grupo de personas que han sido contratados por un magnate corrupto que lo esta buscando.

Sinners (dir Ryan Coogler)

El arribo de los hermanos gemelos Smoke y Stack, ambos interpretados por Michael B. Jordan, a su cuidad natal (Mississippi de los años 30), trae consigo una comunidad que parece no haber cambiado con los años, sin embargo el mal acecha para darles la bienvenida.

One Battle After Another (dir Paul Thomas Anderson)

Leonardo Di Caprio vuelve a estar presente en los Oscar con esta película, que narra la historia de Bob, un ex-revolucionario paranoico que vive con su hija, Willa (Chase Infiniti). Cuando un antiguo enemigo, el Coronel Lockjaw (Sean Penn) reaparece tras 16 años y secuestra a su hija, Bob se verá forzado a revivir su turbulento pasado, y con la ayuda de otros ex-revolucionarios, se embarcará en una misión para rescatar a Willa y enfrentar las consecuencias de su antigua vida.

​Bugonia (dir Yorgos Lanthimos)

Protagonizada por Emma Stone y Jesse Plemons, Bugonia es una comedia de ciencia ficción que narra la historia de dos jóvenes obsesionados con las conspiraciones que secuestran a la poderosa directora de una empresa, convencidos de que es una alienígena que planea destruir la tierra.

F1 (dir Joseph Kosinski)

Sonny Hayes (Brad Pitt) era el fenómeno más prometedor de la Formula 1 en los años 90 hasta que sufrió un accidente en la pista. 30 años después, su ex-compañero, Rubén Cervantes (Javier Bardem), lo convence de volver a competir junto a un talentoso novato, Joshua Pearce (Damson Idris).

Train Dreams (dir Clint Bentley)

Basada en la novela de 2011 de Denis Johnson, Train Dreams sigue a Robert Grainer (Joel Edgerton), un jornalero y trabajador ferroviario en el Oeste de Estados Unidos a principios del siglo XX. Tras perder a su familia en un accidente, navega en la soledad y modernización del país.

Marty Supreme (dir Josh Safdie)

Finalmente, la última de la lista es Marty Supreme, la cual muestra la vida del jugador de tenis de mesa estadounidense, Marty Reisman (Timothée Chalamet), un joven neoyorquino que busca la fama y el reconocimiento en los clandestinos y competitivos circuitos de ping-pong de los años 50; su ambición, las apuestas y una obsesión por el juego, lo llevará a cuestionarse los límites del éxito y la autodestrucción, mientras luchas por redimirse.