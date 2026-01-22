¿Quién es Cruz Contreras?: el mexicano que también compite en los Oscars 2026 por K-Pop Demon Hunters

Cruz Antonio Contreras vuelve a los premios Oscar Originario de Iguala, Guerrero, Cruz Contreras suma otra nominación a los premios Oscar por su trabajo en la animación; actualmente, K-Pop Demon Hunters se postula como la preferida a ganar.

La ‘ola’ del k-pop está más fuerte que nunca, siendo el centro de atención a nivel internacional debido al regreso de uno de los grupos más exitosos del género, 'Bangtan Sonyeondan' (BTS), así como el anuncio de la lista oficial de las nominaciones a los premios Oscar 2026, en la cual figura K-Pop Demon Hunters como una fuerte contendiente para la categoría de Mejor Película de Animación.

No mucho tiempo atrás, Netflix emprendió una estrategia que ayudaría a esta película a conseguir tal nominación, proyectándola en cines de Estados Unidos durante el año pasado, con el propósito de cumplir los requisitos de la Academia de Ciencias y Artes Cinematográficas, encargada de los premios Oscar.

En la lista de nominaciones también figura Frankenstein, último proyecto del renombrable Guillermo del Toro, director tapatío cuatro veces ganador de la estatuilla dorada, mas no será la única presencia mexicana en la ceremonia de los Oscar, pues existe otro mexicano cuyo trabajo en K-Pop Demon Hunters lo ha llevado por cuarta vez a tan reconocida gala.

¿Quién es Cruz Antonio Contreras? Mexicano que trabajó en K-Pop Demon Hunters

Cruz Antonio Contreras nació el 3 de mayo de 1990 en Iguala, Guerrero. A los 15 años, decidió mudarse a Cuernavaca para estudiar la preparatoria en el Tecnológico de Monterrey y, posteriormente, cursar ahí mismo su licenciatura en Animación y Arte Digital.

Una vez que finalizó la carrera, Cruz viajó a Buenos Aires, Argentina, donde continuó cultivando su conocimiento al estudiar una especialidad en Simulaciones Dinámicas.

Al volver a México, Contreras se dedicó a trabajar en diversos estudios, principalmente en el desarrollo de comerciales para marcas como Kelloggs, Nestle, Danone, Disney, Listerine, entre otras.

Más adelante, el talento de Cruz Contreras le abrió el paso a estudios más grandes y reconocidos, siendo uno de ellos Sony Pictures Imageworks, donde actualmente trabaja como Senior Character Effects Technical Director y cuenta con más de una década de experiencia en la industria de animación.

Recientemente, Cruz también formó parte del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU), como apoyo en los efectos visuales de la película 4 Fantásticos, estrenada durante el 2025.

Trayectoria en los premios Oscar: las otras películas en las que Cruz Contreras trabajó y fueron nominadas

Contreras ha sido pieza clave en el éxito de diversas películas de animación, algunas de ellas nominadas a los premios Globos de Oro y premios Oscar como lo mejor de la animación, y contando también con una inolvidable victoria por una de las películas animadas de súperheroes más importantes de la última década.

Los filmes nominados a Mejor Película de Animación en los premios Oscar, en los cuales el trabajo de Cruz Antonio fue una pieza importante del desarrollo, son:

Más Allá de la Luna (2020).

(2020). Monstruo del Mar (2023).

(2023). Spider-Man Across the Spiderverse (2024).

(2024). Y, actualmente, K-Pop Demon Hunters en la edición 98 de la ceremonia.

Por otra parte, el trabajo de Cruz Contreras ya cuenta con una estatuilla dorada, así como una victoria en los Globos de Oro del año 2019; este triunfo se trata de: Spider-Man Into the Spiderverse, cuya original y vibrante animación redifinió la forma de llevar los cómics a la pantalla grande.