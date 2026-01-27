¿Peso Pluma vendrá a México al concierto de Kanye West? Estas son las amenazas que le hizo el narco

Peso Pluma y Kanye West Ambos artistas han colaborado juntos en diferentes temas, siendo "Last Breath" del álbum "Ye" el más reciente.

Los conciertos del mes de enero en nuestro país cierran con las presentaciones de Kanye West en la Monumental Plaza de Toros de la Ciudad de México. El controversial rapero estará de nueva cuenta en la capital del país y los rumores sobre posibles celebridades sorpresa en sus presentaciones ya comenzaron a circular. Una de las más destacadas es la de Peso Pluma, quien no se ha presentado en concierto en nuestro país desde 2024 y que ha recibido amenazas por parte de grupos del crimen organizado.

¿Por qué el narco ha amenazado a Peso Pluma?

En el 2023, Peso Pluma tuvo un ascenso a la fama con el sencillo “Ella Baila Sola” y al poco tiempo se consolidó como uno de los máximos exponentes del género de los “corridos tumbados”, popular en México por relatar historias del crimen organizado en nuestro país. Aunque no todos sus temas tienen esta temática, Hassan Emilio Kabande tiene canciones que hablan sobre líderes de estos grupos (principalmente el Cártel de Sinaloa) como: “Siempre pendientes”, “La People”, “El Belicón”, “El Azul”, “La People II”, entre otras donde habla principalmente de Joaquín “El Chapo” Guzmán y sus hijos.

Esta situación le ha ganado la respuesta de grupos contrarios a la facción de “Los Chapitos”, siendo señalado por lavar dinero de este grupo y recibiendo amenazas.

El caso más documentado ocurrió en septiembre de 2023 en Tijuana, Baja California, cuando aparecieron al menos cuatro narcomantas en distintos puntos de la ciudad, presuntamente firmadas por el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). En los mensajes se advertía al cantante que no se presentara en su concierto programado para el 14 de octubre en el Estadio Caliente, bajo la amenaza de que sería su “última presentación”.

Narcomanta contra Peso Pluma Peso Pluma canceló una presentación en Tijuana por amenazas durante 2023.

Las autoridades municipales y estatales confirmaron la localización de las mantas, y la Fiscalía informó sobre la detención de una persona relacionada con la colocación de uno de los mensajes, además del inicio de investigaciones por delitos relacionados con la generación de terror en la población. Tras estos hechos, la empresa promotora y el equipo del artista anunciaron oficialmente la cancelación del concierto por motivos de seguridad para el público, el personal y el propio cantante.

¿Cuándo fue la última vez que Peso Pluma dio un concierto en México?

Recientemente, ‘La Doble P’ confirmó una gira en los Estados Unidos donde estará colaborando con diferentes artistas a partir del próximo 1 de marzo y que pasará por diferentes ciudades. Sin embargo, su última presentación en nuestro país fue en septiembre de 2024 dentro de la Arena Monterrey de Nuevo León como parte de su Éxodo Tour. Desde entonces, Peso Pluma no ha vuelto a anunciar ni realizar conciertos en México.