Pedro Pascal sustituye a Joaquin Phoenix en ‘De noche’, filme de romance gay dirigido por Todd Haynes

Pedro Pascal en 'De noche' Pedro Pascal se une a ‘De noche’, película de romance queer que había sido cancelada tras la abrupta salida de Joaquin Phoenix; el rodaje iniciará en marzo.

Tras el polémico abandono de Joaquin Phoenix en el proyecto ‘De noche’, película de romance homosexual dirigida por Todd Haynes, el futuro del filme enfrentó una abrupta cancelación, mientras que el galardonado actor recibió fuertes críticas respecto a su profesionalismo.

Sin embargo, el cine independiente recuperó la esperanza en la realización de esta película, pues Pedro Pascal fue confirmado en el papel protagonista anteriormente ofrecido a Phoenix, compartiendo pantalla —y el romance de la historia— con Danny Ramírez, actor estadounidense de ascendencia latina.

‘De noche’ de Todd Haynes: ¿cuál es el papel que interpretará Pedro Pascal?

El próximo filme de Todd Haynes, reconocido director detrás de Carol, película del año 2015 y centro de diversas nominaciones en premios de renombre como el Oscar, los Globos de Oro y BAFTA, prepara otra historia de romance queer ambientada en el año 1930.

Pedro Pascal, confirmado este miércoles como el nuevo rostro protagonista de la película junto a Danny Ramírez, interpretará a un detective de Los Ángeles que se involucrará en una relación clandestina con un profesor (personaje a cargo de Ramírez); no obstante, tras convertirse en blancos de la corrupción política de la ciudad, se ven obligados a huir a México.

Escrita por Haynes, en compañía de Jon Raymond —colaborador habitual del director—, este thriller romántico se centrará en las complicaciones de una ciudad corrupta y al borde de la Segunda Guerra Mundial, cuya intolerancia empujará a los personajes de Pascal y Ramírez a un viaje que mezcla el cine negro con la sensibilidad del romance prohibido antes vista por el director en proyectos anteriores.

Todd Haynes: filmografía que resalta la identidad, sexualidad y el cine clásico

Haynes, como ya demostró en Carol al narrarnos el amorío entre una mujer de clase alta atrapada en un matrimonio infeliz y una joven aspirante a fotógrafa, o en Velvet Goldmine (1998), filme de homenaje al glam rock que destaca por su exploración a la bisexualidad, es especialista en la exploración de la diversidad sexual desde un enfoque introspectivo y melodramático que destaca por su estética clásica.

En De noche, el director apostará por el drama previo a la crisis mundial, acompañado por temas de explotación racial y deseo humano en un relato que enfrentará la supervivencia del amor contra el terror global de un mundo en guerra.

Pedro Pascal y Danny Ramírez protagonizarán 'De noche' de Todd Haynes Las grabaciones de la película iniciarán en marzo de 2026.

Con esta película, tanto Pedro Pascal como Danny Ramírez equilibrarán sus papeles en grandes producciones como Los Cuatro Fantásticos y Avengers: Doomsday, donde interpretan a Mr. Fantastic y Falcon respectivamente, con cine independiente de prestigio internacional.

Esta producción, que cuenta con el respaldo financiero de MK2 Films —popular sello francés—, iniciará sus grabaciones en marzo de este 2026.