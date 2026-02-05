CEO de Paramount ofrece compromisos de producción y estrenos en cine si compra Warner

David Ellison, CEO de Paramount Skydance (@SotanoPlanet/x)

El director ejecutivo de Paramount Skydance, David Ellison, ofreció a la comunidad creativa este jueves compromisos de producción audiovisual y estrenos en cines físicos si logra cerrar la compra de Warner Bros Discovery, además advirtió que su rival Netflix amenaza con crear un monopolio.

En diciembre, Warner acordó vender su negocio de streaming y estudios a Netflix por 72 mil millones de dólares, pero poco después, Paramount hizo una oferta pública hostil en la que persiste hasta la fecha.

Ellison abogó en una carta abierta por un “mercado que fomente toda la diversidad del cine, la creación de contenidos y la exhibición en salas, y no con uno que elimine la competencia creando una entidad monopolística o excesivamente dominante”, en referencia a Netflix.

En el escrito, que según los medios estadounidenses está dirigido a los reguladores y creativos europeos, el ejecutivo deja “absolutamente claro” que si completa la compra de Warner Bros Discovery tras su oferta hostil asumirá una serie de “compromisos” en favor de la competencia.

“Paramount Studios y Warner Bros. Studios producirán cada uno un mínimo de 15 largometrajes de alta calidad al año, lo que supone al menos 30 películas anuales”, enfatizó el CEO de Paramount, que también propone un “ecosistema dinámico de terceros, licenciando sus películas y series”, y comprar contenidos independientes.

Total compromiso con las salas de cine

Asimismo, reivindicó su “compromiso con las salas de cine”, asunyo espinoso, asegurando que todas las películas tendrán un estreno completo en salas con una ventana global mínima de 45 días antes de estar disponibles bajo demanda y que se cumplirán las ventanas de exhibición en cada mercado.

“Tras su estreno en cines, cada película seguirá el calendario habitual de la industria, asegurando su disponibilidad en régimen de alquiler digital previo a su incorporación a plataformas de streaming por suscripción”, agregó Ellison, que promete mantener “independiente” la palataforma de HBO.

Hijo del magnate tecnológico Larry Ellison, que es cofundador de Oracle, se declaró un “productor y apasionado” del cine y la televisión, argumentando varias veces que sus pretensipnes de compar Warner Bros son en pro de la industria audiovisual.

Al mismo tiempo, esta operación pretende reforzar la competencia, creando un rival más sólido y eficaz frente a las plataformas dominantes", precisó. (Con información de EFE)