Bad Bunny va por el récord de show latino más visto en Estados Unidos

Bad Bunny en el show del medio tiempo del SuperBowl (Archivo)

El espectáculo del medio tiempo del Super Bowl siempre es un evento importante para la cultura popular contemporanea. Este domingo, Bad Bunny no solo saldrá al escenario del Super Bowl LX para cantar si no que se espera sea un suceso histórico.

Expertos prevén que el puertorriqueño desbanque el récord que mantienen Shakira y Jennifer López desde 2020 como el ‘show’ latino más visto en la televisión de Estados Unidos. La actuación de las latinas reunió a 103 millones de espectadores, según Nielsen (líder global en medición de audiencias, datos y análisis). Sin embargo, la expectativa por el artista más reproducido en Spotify en 2025 apunta a que esa cifra podría quedar atrás.

“Bad Bunny no solo atrae a los latinos. Spotify lo nombró el artista número uno del año. Eso no lo hicimos nosotros; fue el mundo entero”, señaló Stacie de Armas, vicepresidenta sénior de Perspectivas e Iniciativas Inclusivas de Nielsen.

El Super Bowl del año pasado registró una audiencia de 127.7 millones de espectadores, y de repetirse una cifra similar, el récord latino estaría cambiando de manos.

Pese a las críticas que ha generado su elección —incluidas algunas voces desde la política estadounidense—, la experta remarca que Bad Bunny “lleva mucho tiempo siendo aclamado y adorado por todo Estados Unidos”.

El récord a vencer: Shakira y JLo en Miami 2020

El show del Super Bowl LIV en el Hard Rock Stadium de Miami se convirtió en una de las presentaciones más memorables de la historia reciente del evento. Shakira y Jennifer López ofrecieron un espectáculo que Nielsen calificó como un “poderoso mensaje de empoderamiento femenino”.

Temas que son hits mundiales como Hips Don’t Lie, Waka Waka y On the Floor acompañaron una coreografía que fue vista por 103 millones de personas, en una noche en la que también participaron J Balvin y el propio Bad Bunny.

Gloria Estefan: la pionera del medio tiempo latino

Antes de esta nueva generación, Gloria Estefan ya había dejado huella cuando en 1992, cerró el show “Winter Magic”, visto por 79.6 millones de personas, y para 1999, su espectáculo inspirado en Miami reuniría a 83.7 millones de televidentes. Su presencia marcó el inicio de una visibilidad latina constante en el evento televisivo más visto de Estados Unidos.

Más que un show, un momento cultural

El medio tiempo del Super Bowl se ha convertido en un escaparate donde la cultura latina ha encontrado uno de sus espacios más visibles en la televisión estadounidense. Este domingo, Bad Bunny podría no solo ofrecer un espectáculo musical, sino consolidar un nuevo récord que refleje algo más grande: el alcance global de la música en español y su peso en la conversación cultural de Estados Unidos.

Si las proyecciones se cumplen, el récord dejará de ser un recuerdo de Miami 2020 para convertirse en la noche en que el Conejo Malo llevó la presencia latina a su punto más alto en la historia del Super Bowl.