Antonio de la Rúa y Shakira El abogado y la cantante tuvieron una relación de 11 años. (Wikipedia Commons)

Shakira, cantante colombiana, y Antonio de la Rúa, abogado e hijo del expresidente argentino Fernando de la Rúa, desmintieron rumores de que habían retomado su relación que duró alrededor de 11 años. A pesar de esto, la expareja permanece cercana.

¿De dónde surgieron rumores de que Shakira y Antonio de la Rúa regresaron?

La noticia de que Shakira y Antonio de la Rúa volvieron parece haber sido difundida primero por el programa español Vamos a ver, pues aseguraban haber tenido testimonios de personas que habían visto a la cantante y el abogado besarse y mostrarse cariñosos el uno con el otro. La noticia fue luego difundida por el diario ABC.

Sin embargo, el publicista de Shakira aclaró que todo era falso. Aun así, afirmó que ambos “se tienen mucho cariño” y que Antonio ha permanecido en la vida de Shakira sólo de manera profesional, participando “de manera muy activa”.

A Antonio se le ha visto en varios de los conciertos que tuvo la cantante y compositora durante su residencia en Madrid como parte de su gira “La Mujeres Ya No Lloran”. En un discurso que dio el pasado 12 de octubre en su última fecha en la capital española, la cantante incluso se tomó el momento de agradecer a De la Rúa. “Hoy especialmente quiero darle las gracias a alguien que me ha acompañado y me ha apoyado durante la gira, me ha ayudado muchísimo durante toda la gira y que ha estado trabajando detrás de la creación y de todos los detalles del Macondo Park. Porque en la vida todo se transforma, como dice Drexler. Quiero darle las gracias a este quien un día fue mi compañero y hoy es un gran amigo, un amigo del alma: Antonio de la Rúa. Antonio, gracias. Gracias por tu amistad”.

¿Cómo fue la relación entre Shakira y Antonio de la Rúa?

Shakira y Antonio de la Rúa comenzaron a salir en el año 2000 en Buenos Aires. Desde 2001 estuvieron comprometidos pero nunca llegaron a casarse, aunque sí vivieron juntos.

El 10 de enero 2011 anunciaron su separación en un comunicado conjunto. Más tarde ese mismo año, a pesar de que el comunicado afirmaba que continuarían su relación profesional, De la Rúa dejó de ser el representante de la cantante. El abogado intentó iniciar tres juicios contra su expareja por una supuesta cantidad de 100 millones que le debía por haberla representado. De igual manera, Shakira intentó litigar en contra De La Rúa. Nunca se supo con exactitud a qué acuerdo llegaron .

La expareja pareció reconciliarse en su totalidad en 2024 tras la salida de Jaime Levine como representante de la cantautora. Desde entonces es que ha De La Rúa se le ha visto atender conciertos de Shakira.

La relación que mantuvo Shakira con De la Rúa ha sido la inspiración para las canciones “Día de Enero”, “Whenever, Wherever” y “Lo Que Más”.