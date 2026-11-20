Mi pobre angelito Habrá nueva película del clásico navideño con su actor original (Disney+)

Macaulay Culkin volverá a protagonizar a Kevin en una nueva película de Mi pobre angelito. El proyecto lo supervisará Disney y estará escrito por el famoso comediante Seth Rogen.

¿Qué se sabe sobre nueva película de Mi pobre angelito?

Macaulay Culkin regresa a lo que probablemente su papel más icónico.

Culkin se lanzó al estrellato como niño actor cuando protagonizó la primera entrega de Mi pobre angelito (1990), película dirigida por Chris Colombus y cuyo reparto también incluye a Joe Pesci, Daniel Stern, John Heard y Catherine O’Hara. Esta sigue a Kevin, el más joven de 5 hermanos, quien es abandonado en su casa de Chicago durante la navidad por su padres y sus hermanos cuando todos se van de viaje a Paris. Durante la ausencia de estos, dos ladrones ineptos intentan robar la casa, pero Kevin se las ingenia para arruinar sus planes con trampas ingeniosas.

En la secuela, Mi pobre angelito 2: perdido en Nueva York (1992), los papás de Kevin una vez más cometen un error garrafal debido a que se les hace tarde para un vuelo con destino a Florida y dejan al hijo menor perdido en el aeropuerto. Kevin accidentalmente aborda un vuelo con destino a Nueva York y, tras superar su pánico inicial, decide pasar las vacaciones en una ciudad que él considera más navideña con la ayuda de la tarjeta de crédito de su padre. Sin embargo, se reencuentra con dos conocidos ladrones que lo harán huir por toda la gran manzana.

Ambas películas se ha convertido en clásicos de cine y es común volverlas a ver durante las fiestas navideñas. A pesar de que Culkin ya no participó en la secuelas, las películas de Mi pobre angelito continuarían con cuatro entregas más, la última estrenada en 2021, pero sin el éxito de las dos originales.

El intérprete de Kevin dejó la actuación después de interpretar a Ricky Ricón, queriendo vivir la vida de un niño normal. Se mantuvo lejos de los reflectores por un tiempo a principios de los 2000 debido a problemas con el abuso de sustancias que lo llevaron a enfrentar consecuencias legales. Desde entonces, el actor se ha recuperado y en años recientes ha formado parte de proyectos como Entergalactic (2022), Zootopia 2 (2025) y Fallout (2024-presente). Además, ha sido invitado en varios podcasts y canales de YouTube. También formó una banda llamada The Pizza Underground. Sus hermanos, Kieran (Scott Pilgrim vs The World, Succession) y Rory (Scream 4, Black Mirror), también comenzaron a actuar desde pequeños e igualmente continúan actuando hoy en día.

El nuevo proyecto será producido por Disney y estará a cargo de Seth Rogen y Evan Goldberg, el duo que ha escrito (y en el caso de Rogen frecuentemente protagonizado) éxitos de la comedia como Supercool (2007), Esto es el fin (2013), La entrevista (2014) y, de manera reciente, la serie El estudio (2025-presente). También han producido y colaborado en la creación de proyectos como Pam & Tommy (2022) y The Boys (2019-2026).

Hasta el momento, no se han dado detalles sobre cuál podría ser el argumento de la nueva película.