Arqui Juve anuncia reality show ‘Arqui, échame la mano’ combinará la arquitectura y el apoyo social en formato reality show.

El creador de contenido Diego Alejandro Alvarado de León, popularmente conocido como Arqui Juve en redes sociales, anunció un nuevo proyecto que buscará combinar el entretenimiento con la solidaridad. Se trata de ‘Arqui, échame la mano’, el primer reality show del saltillense con el que pretende ayudar a familias que necesitan mejorar las condiciones de sus viviendas.

Pero, ¿cómo funcionará el futuro programa y qué personas podrán participar? Te contamos todos los detalles conocidos hasta ahora del proyecto que ya hizo estallar el entusiasmo de la audiencia mexicana.

Arqui Juve anuncia su primer reality show ‘Arqui, échame la mano’: ¿en qué consiste el programa?

Originario de Saltillo, Coahuila, Arqui Juve ha ganado popularidad en redes sociales gracias a sus contenidos relacionados con diseño arquitentónico, materiales, construcción y consejos para quienes buscan edificar o remodelar una vivienda.

A través de su cuenta oficial en redes sociales, el influencer dio a conocer el proyecto ‘Arqui, échame la mano’, un programa que llevará sus conocimientos profesionales a un formato de entretenimiento con un componente de apoyo social: mediante trabajos de arquitectura y construcción, buscará cambiar la vida de familias cuyos hogares requieren mejora.

Contando con la participación de Juve 3D Studio, la intención del reality show no solamente se limitará a mostrar los procesos de diseño y construcción, sino que también promoverá la ayuda social entre familias del país.

A pesar de que todavía no se han revelado más detalles sobre el formato de los episodios, la plataforma de transmisión o la fecha de estreno, Arqui Juve adelantó el inicio de la convocatoria para las personas que deseen nominar sus hogares.

Convocatoria para nominar una casa en el reality show de remodelación de Arqui Juve: fecha y requisitos

En caso de que conozcas a una familia que necesita ayuda para mejorar su vivienda, esta iniciativa podría representar una oportunidad para darle visibilidad a su historia.

De acuerdo con la información compartida hasta ahora por el creador de contenido, la convocatoria para nominar familias abrirá el próximo 1º de diciembre de 2026 y será completamente gratuita. Por lo tanto, Arqui Juve recomendó mantenerse al tanto de sus redes sociales, donde compartirá un enlace para que sus seguidores y seguidoras puedan registrar las historias de familiares o personas conocidas.

Sin embargo, hasta el momento no se han publicado los requisitos completos para participar en el reality show, ni los criterios específicos que se utilizarán para elegir a la familia beneficiada.