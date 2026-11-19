¿De qué murió Alexander Haskin? Lo que se sabe del falleciemiento del actor de “You" (Instagram @_alexhaskin)

Alexander Haskin, quien participó en la serie de Netflix “You”, falleció a sus 38 años el pasado lunes 16 de noviembre. De acuerdo a las autoridades de California, durante la tarde del lunes, el Departamento de Policía de Santa Mónica (SMDP, por sus siglas en inglés) alrededor de las 16:06 horas recibió el aviso sobre un hombre en el agua.

Tras el aviso guardacostas, encontraron al actor cerca del extremo oeste del muelle de Santa Mónica y le practicaron RCP y posteriormente lo trasladaron al muelle para continuar con las maniobras para salvarlo; sin embargo, las autoridades lo declararon muerto a las 16:56 horas.

¿De qué murió Alexander Haskin?

El Departamento del Médico Forense del Condado de Los Ángeles (LACDME, por sus siglas en inglés) identificó a la persona fallecida como Alexander Haskin, sin confirmar la causa de su muerte.

Posterior a la publicación de la noticia del fallecimiento del actor, circularon rumores acerca de que Haskin habría discutido con una mujer y, tras haberle pegado, se habría lanzado al agua.

No obstante, la policía de Santa Mónica ha desmentido esos rumores y ha informado que todavía no se determina la causa de muerte de Alexander Haskin, aunque en estos momentos está siendo investigada como posible suicidio. También afirmaron que hay un video que confirma que el actor se encontraba solo previo a haber saltado al agua.

Dana Haskin, padre de Alexander, ha declarado que, dado el video mostrado por las autoridades, cree que su hijo pudo haber saltado intencionalmente, aunque no entiendo por qué lo habría hecho, ya que anteriormente no había mostrado señales de alerta. Además, señaló que durante la mañana del lunes intercambió mensajes con el actor y que todo parecía estar bien.

¿Quién era Alexander Haskin?

Alexander Haskin era un entrenador personal y exmiembro de la Fuerza Aérea de Estados Unidos; fue conocido como un famoso actor de reparto participando en series como “You” de Netflix, la serie policiaca “The Rookie” y Mayans MC.

Su padre ha declarado que era una persona alegre y tranquila que no mostraba señales de depresión o consumo de drogas; afirmó que incluso Haskin estaba ansioso de volver a casa para el Día de Acción de Gracias.