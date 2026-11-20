Vadhir Derbez da su versión sobre las denuncias en su contra (Instagram @vadhird)

Durante la mañana de este martes, Vadhir Derbez dio nuevas declaraciones sobre las acusaciones en su contra por agresión sexual. En una entrevista con el periodista Ciro Gómez Leyva, el actor habló sobre su caso y aseguró que se trataba de una extorsión, además de que los medios de comunicación habían “hecho y deshecho mi nombre” solo con el objetivo de tener “clics”.

¿Qué ha dicho Vadhir Derbez sobre las acusaciones en su contra?

Esta mañana, Vadhir Derbez sostuvo una entrevista con el periodista Ciro Gómez Leyva en la que dio nuevas declaraciones en las que aseguró tener las suficientes pruebas y evidencias para mostrar que las acusaciones en su contra son falsas.

Añadió que este proceso lo ha querido llevar como es debido ante la ley a través de juzgados; sin embargo, los medios de comunicación lo han presionado y “se ha vuelto todo un circo”. Además, señaló que no le gusta verse en escándalos, ya que considera que ha construido su carrera “a base de trabajo”.

También declaró que ha sido víctima de una extorsión, ya que antes de enterarse de la primera denuncia recibió mensajes en redes sociales y en su teléfono en los que se le exigió 350 mil dólares para que “no saliera con la carpeta”. Señaló que al no dar el dinero empezaron a hacer “cosas chuecas” dentro de la Fiscalía.

Ante esto, la defensa de Vadhir, Enrique Gonzáles Casanova, aclaró que la extorsión no vendría de la Fiscalía, pero que se trataría de una persona con contactos ahí. También señaló que el proceso del denunciado ha presentado irregularidades.

¿De qué se le acusa a Vadhir Derbez?

El actor está enfrentando dos denuncias; la primera es ante Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), en la que es investigado por presunta agresión sexual a una modelo de 19 años durante las grabaciones en Coyoacán de un video musical.

Recientemente, también se anunció que Vadhir Derbez estaría enfrentando una nueva denuncia por violación a una menor de edad, la cual habría sido presentada ante la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas (FEVIMTRA).

De acuerdo a los reportes, la víctima sería una menor de edad que acusa al actor de haberla agredido sexualmente mientras viajaban en el crucero Icon of the Seas de Royal Caribbean.

¿Cuál es el estado legal del actor?

El pasado 6 de noviembre, la Fiscalía informó que obtuvo una orden de aprehensión contra Vadhir Derbez por su investigación por una presunta agresión sexual a una modelo de 19 años. No obstante, la defensa del actor solicitó un amparo, el cual le fue concedido.

Dicho amparo impide que la Fiscalía ejecute la detención antes de que el actor comparezca, por lo que, de acuerdo a las autoridades, se han hecho siete intentos de citación en seis domicilios distintos, pero no han logrado notificar al actor.