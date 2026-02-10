Conoce la historia de Lucy Letby: la enfermera acusada de matar bebés con un documental en Netflix

Lucy Letby es una exenfermera neonatal británica que fue juzgada y condenada por asesinar a siete bebés y de intentar matar a otros siete mientras trabajaba en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Countess of Chester entre 2015 y 2016.

Su caso no solo fue un escándalo por lo atroz de los hechos, sino porque se basó en patrones estadísticos, pruebas circunstanciales y documentos personales que algunos consideraron extremos y controvertidos.

Letby fue sentenciada a cadena perpetua con orden de vida completa, lo que significa que permanecerá en prisión sin posibilidad de libertad.

Netflix reabre el debate con “The Investigation of Lucy Letby”

En febrero de 2026, Netflix lanzó “The Investigation of Lucy Letby”, un documental que ofrece una mirada profunda y, en varios puntos, polémica sobre este caso que marcó a la sociedad y el sistema judicial británico.

El filme combina:

Imágenes inéditas de interrogatorios y arrestos

Testimonios de investigadores, médicos y familias afectadas

Entrevistas con expertos que cuestionan la evidencia forense

Cuestionamientos sobre errores potenciales en la investigación original

Esto ha generado un choque entre quienes creen que el documental completa el relato de la condena y quienes piensan que pone en duda la resolución judicial sin aportar suficientes pruebas nuevas.

Expertos y médicos que ahora dudan

En el documental, algunos profesionales de la salud admiten tener “una pequeña culpa” por si, en efecto, acusaron a la persona equivocada, aunque siguen convencidos de la culpabilidad de Letby.

También se muestran opiniones que disputan el enfoque médico y la interpretación de ciertos patrones de muerte, una estrategia que ha levantado la ceja de quienes buscan claridad científica.

Familias y sociedad divididas

Los padres de Letby han expresado rechazo al documental, calificándolo de invasivo y emocionalmente doloroso, al contener material íntimo de la investigación.

En contraste, varias familias de víctimas ven en esta producción la oportunidad de contextualizar el caso y recordar que la justicia fue servida, aunque el debate sobre motivos y pruebas sigue abierto.

¿Qué aporta este documental al verdadero crimen?

Más allá de narrar los hechos, el documental de Netflix se mete en zonas que aún eran grises y que pocos informes públicos habían explorado:

Detalles inéditos del arresto y las entrevistas policiales

Cuestionamientos a la evidencia y testimonios antiguos

La controversia de si hubo o no un error judicial

Esto ha provocado reacciones en redes sociales con comentarios de quienes creen que vino a aportar una versión más justa, hasta quienes opinan que no se necesitan más repeticiones de un caso ya juzgado.

“The Investigation of Lucy Letby” no es solo otro documental de Netflix sobre crímenes reales. Es una producción que reabrió el caso y deja a todos con la duda sobre si la evidencia fue manejada correctamente.