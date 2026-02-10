“Cordillera” de I – RÜPÜ: memoria andina, migración y resistencia sonora desde Nueva York

THEKOIWAY

Desde sus primeras capas sonoras, “Cordillera” se presenta no solo como un sencillo, sino como una puerta de entrada conceptual y emocional al universo de I – RÜPÜ. La canción apareció muy temprano en el proceso creativo del EP y, desde ese momento, reveló un carácter fundacional. No era únicamente una cuestión de sonido, sino de identidad.

Para THEKOIWAY, “Cordillera” condensa el espíritu completo del proyecto: el cruce entre memoria ancestral y presente urbano, entre la raíz que se hereda y el movimiento constante que define la experiencia migrante. La elección de este tema como primer adelanto responde a esa cualidad declarativa. Funciona como una especie de manifiesto sonoro, una afirmación clara de los territorios que el EP busca habitar.

El título mismo remite a una geografía concreta, pero también a una idea más amplia de frontera y tránsito. La cordillera no es solo un paisaje físico; es una estructura que atraviesa la historia latinoamericana como espacio de resistencia, separación y encuentro. Desde ahí, la canción se posiciona como una invitación a cruzar, a escuchar y a habitar un territorio musical que no pertenece del todo a un solo tiempo ni a un solo lugar.

Ese gesto inicial define el tono del EP completo. I – RÜPÜ no busca reconstruir el pasado desde la nostalgia, sino activar la memoria como una fuerza viva, capaz de dialogar con el presente y proyectarse hacia nuevas formas de identidad sonora.

Migración, ancestralidad y las montañas invisibles

Uno de los ejes más potentes de “Cordillera” es su diálogo con la experiencia migrante. Creada desde Nueva York, la canción nace en un contexto de desplazamiento constante, tanto físico como emocional. Vivir en una ciudad marcada por el tránsito continuo de cuerpos, lenguas e historias inevitablemente permea el proceso creativo.

En ese contexto, la ancestralidad deja de ser algo fijo o estático. La raíz no se queda atrás: se mueve con el cuerpo. “Cordillera” surge precisamente desde esa tensión entre estar lejos del territorio de origen y, al mismo tiempo, cargarlo de forma íntima y persistente. El territorio se vuelve algo simbólico, emocional, casi corporal.

La imagen de la cordillera opera aquí como metáfora central. Más allá de la montaña real, aparecen las llamadas “montañas invisibles”: heridas heredadas, duelos no resueltos, memorias colectivas que atraviesan generaciones. Son cargas que muchas veces no se nombran, pero que condicionan la forma en que habitamos el mundo.

Esa idea se traduce directamente en la narrativa musical. La canción avanza por capas: momentos de densidad, silencios prolongados, ascensos lentos que evocan el esfuerzo de cruzar un territorio incierto. El sonido no busca la inmediatez; apuesta por un recorrido. Escuchar “Cordillera” es atravesar un paisaje emocional donde cada pausa tiene peso y cada acumulación sonora sugiere resistencia.

En tiempos marcados por la violencia, el desarraigo y la incertidumbre, la canción también se plantea como un refugio. No en el sentido de evasión, sino como un espacio de contención. THEKOIWAY entiende la música como una forma de resistencia espiritual: un lugar donde es posible sostenerse, reconocerse y recordar que, incluso en el movimiento, hay continuidad.

Memoria colectiva y tradición viva: sonido, voz y horizonte

Uno de los momentos más significativos de “Cordillera” es la inclusión del texto “Los Nuevos Pueblos” de Raúl Zurita, interpretado por Héctor Noguera. Esta colaboración no fue un gesto ornamental, sino una decisión profundamente conceptual. El texto dialoga de manera orgánica con los temas de la canción: territorio, memoria, comunidad y reconstrucción.

La participación de Noguera adquirió, además, un peso emocional inesperado al convertirse en una de sus últimas colaboraciones en vida. Para THEKOIWAY, este hecho transformó la canción en algo más que una pieza musical: se volvió un homenaje y un acto de memoria compartida. La voz de Noguera aporta una dimensión histórica que amplía el alcance del tema, conectándolo con una experiencia colectiva que trasciende lo individual.

Ese mismo principio guía el trabajo sonoro del proyecto. “Cordillera” construye un diálogo entre instrumentos ancestrales —quenas, zampoñas, charango— y texturas contemporáneas, evitando cualquier exotización. La tradición no aparece como ornamento, sino como una voz activa dentro de la composición. Cada instrumento ocupa un lugar vivo, integrado de forma orgánica al lenguaje actual de la producción.

El equilibrio entre tradición y experimentación se dio de manera intuitiva. No hubo una intención de “modernizar” lo ancestral, sino de ponerlo en conversación con el presente, amplificar su potencia sin diluir su identidad. El resultado es un sonido que no pertenece del todo a una escena específica, pero que se reconoce inmediatamente como latinoamericano en su pulsión profunda.

Crear una obra tan arraigada en la memoria andina desde Nueva York permitió una revelación clave: el territorio no es únicamente geográfico. También es simbólico y emocional. Desde ese entendimiento, I – RÜPÜ se proyecta hacia el futuro como un espacio de expansión para THEKOIWAY.

De cara a 2026, el proyecto abre la posibilidad de nuevos lanzamientos, nuevos territorios y encuentros directos con el público, con una posible visita a México en el horizonte. Más allá de la agenda, el deseo central es emocional: que quien escuche el EP encuentre refugio, resistencia y esperanza, la certeza de que, como la tierra que se mueve y se transforma, el alma también resiste.