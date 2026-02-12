Hilary Duff en México: fechas, cuándo y cómo comprar boletos para “The Lucky Me Tour” en CDMX

Hilary Duff confirmó su regreso a México como parte de su nueva gira internacional “The Lucky Me Tour”, una noticia que ha generado gran entusiasmo entre sus seguidores. La artista volverá a los escenarios con un espectáculo que combinará sus nuevos temas con los éxitos que marcaron su carrera en el pop de los años 2000.

¿Cuándo y dónde se presentará Hilary Duff en CDMX?

El concierto está programado para el 12 de febrero de 2027 en el Palacio de los Deportes, uno de los recintos más importantes de la capital. Esta presentación formará parte de la etapa latinoamericana de su gira mundial.

¿Cuándo comienza la venta de boletos?

La venta de entradas se realizará en dos etapas. La preventa para clientes Banamex iniciará el 18 de febrero de 2026, mientras que la venta general comenzará el 19 de febrero de 2026 a través de los canales oficiales de la boletera.

¿Qué incluirá “The Lucky Me Tour”?

La gira acompaña el lanzamiento de su nuevo material discográfico, el primero en más de una década. Durante el concierto, los fans podrán disfrutar tanto de sus canciones recientes como de temas emblemáticos como Come Clean, So Yesterday y With Love, que la consolidaron como una de las figuras más populares del pop juvenil.