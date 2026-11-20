Video musical oficial 'In My Life' La historia narra el amor por la música que se transmite de generación en generación.

A seis décadas del lanzamiento de una de sus canciones más queridas en su vasta discografía, The Beatles estrenó el primer video musical oficial de ‘In My Life’, corto narrativo protagonizado por el actor británico Owen Cooper, quien ha ganado premios importantes de la industria como el Globo de Oro y el BAFTA por su sobresaliente debut actoral en la miniserie de Netflix Adolescencia.

Demostrando la inmortalidad de su sonido, The Beatles publicó una edición especial del aclamado álbum Rubber Soul en octubre de 2026. Sin embargo, todavía tenía una sorpresa más bajo la manga: el lanzamiento del videoclip In My Life, cuya narrativa visual aumenta la nostálgica melodía con una historia de amor por la música a través de las generaciones.

Videoclip oficial de ‘In My Life’: elenco, dirección y easter eggs del nuevo video de The Beatles

Considerada un hito en la trayectoria del cuarteto de Liverpool al representar la transición de la música pop a la madurez compositiva e introspectiva de Lennon, quien etiquetó el tema como su primera obra realmente importante, In My Life resuena con fuerza este noviembre tras el estreno de su video musical oficial a más de seis décadas de su lanzamiento.

Inmortalizada por su timbre cercano al clavecín, obra de George Martin, la melodía se mezcla con una narrativa igual de nostálgica bajo la dirección de la dramaturga Jessica Swale e Irina Alexiu, directora y guionista, y se ambienta en el sitio que vio nacer a la banda más grande de la historia.

“El video musical, una carta de amor a la ciudad natal de los Beatles, narra la historia de un preciado ukelele que da inicio a una relación, crea un vínculo duradero entre madre e hijo e inspira un amor por la música que se transmite a una familia a lo largo de las décadas”, detalla la información del primer videoclip de In My Life, cuyo rol protagónico recae en Owen Cooper, actor británico que ganó reconocimiento internacional tras su trabajo en Adolescencia (2025).

Los aficionados y aficionadas al popular cuarteto no tardaron en señalar múltiples referencias a icónicos momentos de The Beatles, tales como una escena frente al Woolton Picture House que evoca la emblemática portada de ‘Abbey Road’, así como un momento que recrea la caída de George Harrison al inicio del filme ‘A Hard Day’s Night’.

Por otra parte, el nuevo video musical también presenta a su audiencia locaciones representativas de Liverpool y de la historia del grupo británico. Entre ellas, se encuentran la Catedral Anglicana, el Royal Albert Dock, el río Mersey, el Royal Liver Building y el legendario Strawberry Field.

Fiel a la reflexión del pasado, las memorias y el recordatorio de priorizar el amor presente que In My Life proyectó desde su lanzamiento gracias a su letra y peculiar estilo barroco, el videoclip completa la nostálgica historia con una narración íntima, familiar y sensible que ha reafirmado la posición del tema entre Las 500 Mejores Canciones de la Historia, lista creada por la revista Rolling Stone.

¿Por qué The Beatles estrenó el video musical de ‘In My Life’ este 2026?

La cuenta oficial de YouTube de The Beatles lanzó esta semana el primer videoclip oficial de In My Life para acompañar la edición especial ampliada de Rubber Soul, lanzada el mes de octubre del año presente.

Videoclip 'In My Life' (2026) Demostrando la inmortalidad de su sonido, The Beatles lanzó una edición especial del aclamado álbum Rubber Soul en octubre de 2026.

El video promueve la reedición del icónico álbum que contiene nuevas mezclas en estéreo y Dolby Atmos, a cargo de Giles Martin y Sam Okell, además de material inédito de sesiones y demos, incluyendo también la mezcla mono original.

La pieza narrativa se centra en la memoria, la familia y la identidad musical de Liverpool al seguir la historia de tres generaciones distintas ligadas por su amor a la música.