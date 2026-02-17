Festival City 2026 activa “Febrero Loco”: así puedes ganar un Meet & Greets y experiencias exclusivas en Querétaro

La temporada previa al gran día se enciende con “Febrero Loco y City Otro Poco” del Festival Ctity 2026 en Queretaro, la etapa en la que el festival abre la puerta a experiencias exclusivas para su comunidad.

Este 2026, el Tío City vuelve a encender la conversación digital con dinámicas diseñadas para que los asistentes vivan desde ahora todo lo que proyectará.

Las sorpresas son ni más ni menos que un Meet & Greet, firmas de autógrafos y actividades especiales dentro del festival, listos solo para quienes se atrevan y logren destacar por su creatividad.

Gana un Meet & Greet con tu banda favorita

El arranque de esta edición pondrá a prueba tu imaginación. La mecánica consiste en crear un video corto en el que expliques por qué el participante merece convivir con alguna de las bandas del cartel.

El contenido debe publicarse exclusivamente en TikTok y cumplir con requisitos puntuales para ser considerado.

Requisitos para participar

Los formatos son libres: desde sketches hasta historias emotivas o performances. La selección de ganadores estará a cargo de un jurado del festival, que evaluará creatividad, autenticidad y originalidad.

Más experiencias en camino rumbo a Festival City

La dinámica del Meet & Greet es apenas el primer paso. Durante las semanas previas al evento se anunciarán nuevas oportunidades para obtener:

Firmas de autógrafos con talento del cartel

Accesos a experiencias especiales dentro del lugar

Cada convocatoria será revelada gradualmente en los canales oficiales del festival, manteniendo activa la conversación con la comunidad.

Un requisito clave: tener boleto para Festival City 2026

Para participar en cualquiera de las dinámicas es indispensable contar con una entrada válida. En caso de resultar ganador, el festival solicitará comprobante de compra.

Las experiencias son personales e intransferibles y se realizarán únicamente durante el evento, reforzando la idea de que la recompensa está pensada para quienes ya forman parte del público asistente.

Fecha, sede y lo que debes saber del festival

La quinta edición del festival se llevará a cabo el 11 de abril en el Lienzo Charro Hermanos Ramírez, en Querétaro, consolidando su perfil como un festival boutique de cupo limitado.

El cartel estará encabezado por la banda australiana Wolfmother, junto a otros proyectos internacionales y nacionales que formarán parte de la celebración del quinto aniversario.

Boletos y puntos de venta

Las entradas continúan disponibles a través de Boletia, con opciones de pago a meses sin intereses con tarjetas participantes.

También pueden adquirirse de forma física en el Auditorio Josefa Ortiz de Domínguez en horarios establecidos.

