¿Quién era Lucha Moreno?: así se despide su hija Mimí de la cantante que marcó la música mexicana

Muere Lucha Moreno Su hija, la cantante Mimí, confirmó la noticia con un mensaje en redes donde habla sobre su trayectoria clave en el cine, la televisión y la música ranchera.

La actriz y cantante mexicana Lucha Moreno murió este 15 de abril de 2026 a los 86 años, así lo confirmó su hija Mimí a través de redes sociales; la noticia sacudió al medio artístico, donde era considerada una de las voces más representativas de la música vernácula y una figura constante en cine y televisión.

La intérprete, cuyo nombre real era Irma Gloria Ochoa Salinas, falleció en un entorno tranquilo y acompañada de su familia, aunque hasta el momento no se han dado a conocer las causas de su muerte.

Se pública en redes sociales el último adiós de su hija Mimí

La noticia fue dada a conocer por Mimí, integrante del grupo Flans, quien compartió un mensaje emotivo para despedir a su madre.

En su publicación, describió a la artista como una mujer fuerte y amorosa, y aseguró que partió “rodeada de muchísimo amor”. Tras el anuncio, figuras del espectáculo y seguidores comenzaron a enviar mensajes de condolencias.

“Hoy mi mamita adorada se subió a una nube rodeada de un montón de angelitos para regresar a casa… se nos fue suavecito y rodeada de muchísimo amor.. guerrera, incansable, ruidosa, grandota y con el corazón más puro.. buen viaje mamita hermosa te vamos a extrañar mucho”, escribió.

Hasta ahora, la familia no ha informado detalles sobre servicios funerarios.

¿De qué murió Lucha Moreno? esto es lo que se sabe

Hasta el momento, no existe información oficial sobre la causa del fallecimiento.

Aunque en redes sociales han circulado distintas versiones, ninguna ha sido confirmada por la familia. Lo único que se ha señalado públicamente es que la cantante murió en calma, acompañada por sus seres queridos.

¿Tenía alguna enfermedad Lucha Moreno?

Sobre las especulaciones si la cantante y actriz tenia alguna enfermedad, en realidad no hay registros públicos recientes que indiquen o insinúen una enfermedad grave.

A lo largo de sus últimos años, la artista mantuvo un perfil discreto, alejada del foco mediático, lo que también ha limitado la información sobre su estado de salud.

Ni su familia ni su equipo han mencionado antecedentes médicos específicos.

¿Quién era Lucha Moreno? su historia en la música y el cine

Irma Gloria Ochoa Salinas, mejor conocida como, Lucha Moreno, nació el 23 de abril de 1939 en Guadalupe, Nuevo León y desde joven mostró inclinación por la música y la actuación.

Su carrera despegó en la década de los 50, en la etapa final de la Época de Oro del cine mexicano, cuando debutó en 1957 con la película Asesinos, S.A., donde interpretó el tema “La noche de mi mal”, lo que ayudó a posicionar su voz ante el público.

A partir de ahí, participó en diversas producciones como No soy monedita de oro, El gato, Las hijas del Amapolo y Escuela para solteras, consolidando una presencia constante en el cine nacional.

Trayectoria de Lucha Moreno: del cine a la música

En la música, Lucha Moreno se posicionó dentro del género ranchero y vernáculo, donde logró reconocimiento con canciones como “Anoche estuve llorando” y “Vencida”.

Uno de los momentos clave de su carrera llegó en 1962, cuando formó el dueto “Lucha Moreno y José Juan” junto a su esposo José Juan.

Esta colaboración se convirtió en una de las más populares de su tiempo, tanto por su química artística como por su conexión con el público.

A lo largo de su trayectoria grabó más de 20 discos, manteniendo una presencia activa en la música por varias décadas.

Su paso por la televisión y el reconocimiento del público

Además del cine y la música, también participó en televisión, integrándose a telenovelas que marcaron época como Quinceañera, Amor en silencio, Amor de nadie y Te sigo amando.

Su versatilidad le permitió mantenerse vigente en distintas generaciones, pasando de la pantalla grande a la televisión sin perder presencia.

Legado de Lucha Moreno

Tras una larga trayectoria que abarcó más de medio siglo; su estilo, disciplina y cercanía con el público la convirtieron en una figura reconocida dentro del espectáculo mexicano.

Aunque en sus últimos años se mantuvo lejos de los reflectores, su legado sigue presente en sus canciones, películas y proyectos televisivos.