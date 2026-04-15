Revelan video de la noche en la que Ruby Rose afirma que Katy Perry la agredió sexualmente

Katy Perry en el Spice Market El video muestra a la cantante en el lugar donde Ruby Rose afirma que la agredió sexualmente más tarde durante esa noche.

Esta semana, un nuevo escándalo se desató en el mundo del espectáculo, luego de que la modelo y actriz Ruby Rose acusara en redes sociales a Katy Perry de haberla agredido sexualmente hace 16 en una discoteca en Melborune, Australia. Aunque la cantante negó las acusaciones, ya existe una investigación formal ante la policía australiana. Ahora, se difundió un video de la noche en la que habría ocurrido.

Sale a la luz video de Katy Perry en el Spice Market de Australia

En su declaración a través de la red social Threads, Ruby Rose afirmó que la agresión ocurrió en el club nocturno Spice Market. De acuerdo con el testimonio, la cantante le habría restregado su zona genital en la cara mientras se encontraba dormida y recostada.

Ahora, el medio especializado TMZ publicó un video de esa noche, donde se estaba desarrollando la fiesta de graduación en el Spice Market. Las imágenes muestra a Katy Perry siendo parte de la celebración, cantando y bailando “Single Ladies”, de Beyonce.

Katy Perry El video muestra a la cantante siendo parte de la fiesta en el club nocturno Spice Market de Australia.

Aunque no se aprecia alguna interacción de Katy Perry y Ruby Rose en el video, respalda que ambas coincidieron en el mismo lugar y en la misma noche en la que habría ocurrido la agresión.

Ya hay una investigación contra Katy Perry

Después de la acusación en redes sociales, Ruby Rose informó que acudió con la policía australiana para hacer una acusación formal en contra de la cantante, situación que fue confirmada por Variety tras una consulta con las autoridades de Melborune.

Después de esto, Rose señaló que ya no hablaría del caso públicamente ni a través de ninguna red social por recomendación legal y con la finalidad de facilitar la investigación en desarrollo en contra de Katy Perry, quien