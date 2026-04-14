Mäbu y “El sonido de una tierra escondida”: el disco que propone más introspección y menos “ganas de encajar”

“El sonido de una tierra escondida” es el nuevo trabajo del grupo pop español Mäbu, en donde es claro que no intentan conquistar al público con base en el volumen, sino con cercanía: canciones que van más allá de lo personal y lo profundo, con la intención de conectar más allá de lo que se espera.

La banda, liderada por María Blanco, construye aquí un universo donde lo cotidiano se vuelve un poco más poético. No hay fórmulas comerciales ni trucos de la música de moda, pero sí una intención clara de crear un espacio donde el oyente pueda reconocerse.

En un panorama musical dominado (y a veces aplastado) por lo inmediato, Mäbu apuesta por la pausa. Y eso, en 2026, ya es casi un acto de completa rebeldía.

“El sonido de una tierra escondida”: significado y esencia del álbum

En entrevista para La Crónica de Hoy, María Blanco, vocalista de Mäbu, compartió que el título del disco viene de esos territorios que no funcionan como espacio seguro para las emociones, los recuerdos y las dudas, pero sobre todo para el arte. Como grupo, Mäbu se adentró en esa “tierra escondida” para explorarse en lo que muchas veces se evita y, además, lo comparte.

Las canciones funcionan como pequeñas cápsulas de emociones. Cada una abre una puerta distinta: el paso del tiempo, la identidad, el amor en sus versiones más complejas. No ofrece respuestas definitivas, pero sí preguntas bien formuladas.

Letras que van de lo casual a lo reflexivo

Uno de los puntos más interesantes del álbum es su postura frente a la realidad actual. Mäbu no ha lanzado discursos rígidos ni se encierra en ideologías absolutas. Al contrario, propone una mirada más abierta, donde la duda tiene valor e invita a jugar consigo misma.

Las letras de este álbum tocan incluso refranes populares que invitan a pensar incluso sin afán de concluir. En un contexto donde muchas narrativas buscan polarizar, esta postura resulta refrescante y profundamente humana.

El sonido de Mäbu en 2026

Musicalmente, Marí comenta que el disco mantiene la esencia de Mäbu, pero con matices más refinados. Los arreglos son sutiles, lo que, incluso sin buscarlo, refleja una versión más madura de la banda.

El álbum convive con distintas tradiciones musicales, pero sin perder su identidad. Hay ecos de pop alternativo, pinceladas de folk y una inclinación muy marcada hacia lo acústico.

María Blanco: la voz que guía el relato

Su voz tiene una cualidad particular: parece frágil, pero sostiene todo el peso del latido del disco.

En este álbum, su interpretación se siente más cercana. No busca lucirse, sino conectar. Y lo logra a través de los matices que le ha brindado a cada canción.

Creatividad sin fórmulas

Como artista, compositora, profesora y una multifacética alma creadora, lejos de seguir tendencias, la propuesta de María con Mäbu se mantiene fiel a su intención de brillar con lo que se ama. No hay intentos de viralidad ni guiños a lo masticado de lo comercial. Eso le da al disco una autenticidad que hoy escasea.

Mäbu en México 2026

Con “El sonido de una tierra escondida”, Mäbu confirma que se puede hacer música relevante sin la eterna búsqueda casi obsesiva de dominar la conversación.

El grupo regresará a México para presentarse en el festival Sonorama Ribera México 2026 el próximo 2 de mayo en el Estadio Frai Nano.