Bad Bunny estelarizará “Porto Rico”, película dirigida por Residente y producida por Alejandro González Iñárritu

Bad Bunny estelarizará película de Residente y el "Negro" Iñárritu El cantante puertorriqueño sería el protagonista del filme con temática histórica de Puerto Rico.

Luego de hacer historia con su show de Medio Tiempo en el Super Bowl LX, parece que Bad Bunny busca seguir conquistando el mundo del entretenimiento, ahora con su primer estelar en una película que será dirigida por René Pérez Joglar, mejor conocido como “Residente”. El filme, titulado “Porto Rico” sería una histórica épica de amor estilo western ambientada en Puerto Rico. Esto es lo que se sabe.

Bad Bunny regresaría al cine con la película “Porto Rico”

De acuerdo con información del medio especializado Deadline, el “Conejo Malo” ya habría aceptado ser el protagonista de “Porto Rico” la película debut de Residente como director cinematográfico. El guion comenzó a desarrollarse desde 2023, escrito por René y por Óscar Alexander Dinelaris y se describió como un drama histórico ambientado en la parte final del siglo XIX e inspirado en el revolucionario puertorriqueño José Maldonado Román.

“Desde niño he soñado con hacer una película sobre mi país. La verdadera historia de Puerto Rico siempre ha estado rodeada de controversia. Esta película es una reafirmación de quiénes somos, narrada con la intensidad y la honestidad que nuestra historia merece”, señaló Residente.

Además, el proyecto contará también con Viggo Mortensen, Edward Norton y Javier Bardem como parte del elenco principal, así como la del mexicano y ganador del Oscar, Alejandro González Iñárritu como productor ejecutivo de la cinta.

¿En qué películas ha salido Bad Bunny?

Además de ser uno de los artistas más escuchados a nivel global a través de plataformas digitales de streaming musical, Benito Martínez Ocasio también ha incursionado en el cine en películas como Tren Bala, Cassando y Happy Gilmore 2 además de la serie de Narcos: México. Sin embargo, sus papeles habían sido secundarios o cameos, por lo que esto representaría su primer protagónico en la pantalla grande.